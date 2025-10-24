Milly Carlucci, intervenuta a La Volta Buona, ha fatto il punto su Ballando con le stelle 2025 tra giuria e Marcella Bella.

Milly Carlucci, come ogni venerdì, si è collegata con La Volta Buona per offrire qualche anticipazione di ciò che vedremo domani sera nel nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025. Questa volta la conduttrice dello show, piuttosto che soffermarsi sulle novità della gara, si è concentrata sul dibattito del momento: le ‘uscite’ della giuria. “Questa giura è spontaneamente così; sono cattivi perché, come in un film, c’è l’eroe e l’antagonista”.

Le parole di Milly Carlucci sembrano legittimare i toni e le argomentazioni della giuria di Ballando con le stelle 2025; l’immagine offerta è quella di un ruolo preciso, anche a costo di far discutere. Spicca in particolare il riferimento a Guillermo Mariotto dove, tra le righe, si legge una sorta di provocazione. La conduttrice dello show ha ricordato le parole del giurato nei confronti di Barbara D’Urso, proferite proprio nel salotto de La Volta Buona: “Proprio da te ha usato un termine preciso, quando ha detto iena, vediamo se lo ripeterà anche da noi e se avrà il coraggio di mantenere questo atteggiamento di fronte a Barbara”.

Prima di salutare il pubblico de La Volta Buona, Milly Carlucci ha palesato anche una discreta preoccupazione per il ‘caso’ Marcella Bella. La cantante e concorrente di Ballando con le stelle 2025, dopo le ultime vicende, avrebbe perso il piglio e il brio iniziale. Inoltre, la conduttrice dello show ha sottolineato come dal punto di vista mediatico ci sia stata una sorta di solidarietà unanime nei suoi confronti che forse ha alimentato il calo di umore. “Non so perchè si sono un po’ tutti coalizzati sul tema Marcella che mi ha confessato di essere molto demotivata. Mi ha detto: ‘Non ho più lo spirito di giocare con tutti’. Speriamo che torni tutto come prima”.