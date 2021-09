Milly Carlucci presenta il cast di Ballando con le stelle/ “Al Bano è incredibile!”

Milly Carlucci ha posato in esclusiva su Oggi insieme al nuovo concorrente di Ballando con le stelle: Al Bano. La conduttrice ha rivelato di aver impiegato 15 anni per riuscire ad ottenere un si dal cantante pugliese: “È da tre lustri che gli faccio il lavaggio del cervello. È solo questione di avere un minimo di volontà per mettersi in gioco. Poi ci pensano i nostri maestri a farti fare bella figura, a creare coreografie su misura”.

Milly Carlucci ha dichiarato di non aver nessun timore in merito all’età di Al Bano: “È una cosa incredibile quest’uomo! Fa cose che stroncherebbe un ragazzino. Per incontrarlo, sono dovuta andare in aeroporto: stava andando a Belgrado, poi doveva andare in Bulgaria, poi in Russia. Nessuno può reggere la vita che fa lui, io non sarei capace”. La donna ha anche parlato del cast d’eccezione di quest’anno: “È stata una congiunzione astrale fortunata, ogni anno tentiamo di fare cast di persone stra-famose. Non sempre ci riusciamo per questioni di intrecci, di date, di impegni già presi”.

Milly Carlucci emozionata per il nuovo inizio

Milly Carlucci, durante l’intervista, ha avuto modo di parlare degli altri membri del cast di Ballando con le stelle 2021, soprattutto di Morgan: “Sono affascinata dagli artisti. Ma so che col talento artistico, arrivano altre sfaccettature della personalità, difficilmente hanno la mentalità dell’impiegato regolare. Devi concedere loro un tormento, un’emotività diverse da quelle delle persone medie. Io ho detto a Morgan ‘Nessuno si aspetta che tu arrivi fino in fondo. La nostra sfida è proprio questa, che tu trovi tali motivi d’interesse da andare avanti’”.

Milly Carlucci ha voluto anche specificare che per il cast di quest’anno la Rai non ha dovuto aumentare il budget, ma anzi l’ha diminuito del 15% rispetto allo scorso anno: “Sono preoccupata perché il mercato è molto aggressivo. Ci sono una serie di canali medi e piccoli e di piattaforme di streaming che possono offrire ai personaggi cifre che noi non ci possiamo permettere”.



