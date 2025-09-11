Milly Carlucci smonta le voci insistenti su una presunta pressione ai danni di Barbara D’Urso per il ruolo di concorrente a Ballando con le stelle 2025.

E’ tra le presenze più chiacchierate nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2025, se non la più attenzionata dai media e dagli appassionati: Barbara D’urso è il volto più atteso per lo show di Milly Carlucci che per festeggiare i 25 anni del programma ha creato una rosa di aspiranti ballerini decisamente stellare. L’ex conduttrice Mediaset è al centro dell’attenzione, anche per i suoi trascorsi poco felici con l’azienda dirimpettaia della Rai. Non a caso, proprio nel merito della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025, si è vociferato di una sorta di ‘pressione’ sul ruolo di Barbara D’urso in tv. Sul tema, come racconta HuffPost, è intervenuta di recente proprio Milly Carlucci – intervistata dal Corriere della Sera – chiarendo una volta e per tutte le indiscrezioni delle ultime settimane.

Milly Carlucci assicura: “Nessuna difficoltà nel trattare con Barbara D’Urso per Ballando con le stelle 2025”

“Nessuna pressione o cose strane; le trattative sono andate avanti senza difficoltà, come sempre”, queste le parole di Milly Carlucci a proposito della corte a Barbara D’Urso per convincerla a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle 2025. Tutto molto più placido di quanto qualcuno racconta; nessun retroscena, nessun ‘accordo’ per bloccare l’ascesa televisiva dell’ex conduttrice Mediaset. “E’ un personaggio importante e una professionista” – ha aggiunto Milly Carlucci – “Ci accomuna il rapporto diretto con il pubblico; partecipare da concorrente, per chi è abituato a dirigere lo show, è un atto di grande coraggio”.

Milly Carlucci – racconta HuffPost – si è espressa anche sulla giuria di Ballando con le stelle 2025. “E’ la più equilibrata che abbiamo avuto; il mio unico consiglio? Che siamo su Raiuno, attenzione al linguaggio”. Non manca un riferimento anche alla più iconica, Selvaggia Lucarelli: “E’ divina; ha battute straordinarie ed è molto perspicace”.