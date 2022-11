Milly Carlucci riammette in gara Enrico Montesano?/ “La Rai è irremovibile e…”

Enrico Montesano tornerà in gara a Ballando con le stelle?

La Rai frena Milly Carlucci. Dopo l’espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle, la conduttrice avrebbe avuto il desiderio di poterlo riammettere in gara. Milly Carlucci avrebbe perdonato infatti il comico che durante le prove aveva sfoggiato una maglia antifascista. L’attore è stato allontanato dalla produzione dopo la segnalazione di Selvaggia Lucarelli. Enrico Montesano aveva provato a difendersi ma a nulla sono valse le sue giustificazioni visto che la Rai ha deciso di squalificarlo dal programma ritenendo inammissibile il gesto. Si vocifera però che Milly Carlucci avrebbe voluto dare una seconda occasione a Montesano. Il piano della conduttrice sarebbe stato però stoppato sul nascere dalla Rai che le avrebbe impedito di riammettere Montesano.

Sul sito Dagospia si legge infatti: “A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo sogno: riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva”. Già durante la puntata di sabato scorso, Milly Carlucci aveva dichiarato che la decisione di far fuori Enrico Montesano era stata della Rai e non della produzione di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci osteggiata dalla Rai? Il piano della conduttrice

Cosa aveva detto Milly Carlucci nella scorsa puntata? La conduttrice di Ballando con le Stelle aveva spiegato che nonostante le sue vedute contrarie si era dovuta uniformare alla decisione della Rai: “Questa è la nostra azienda, la mia Rai, la Rai che tutti noi amiamo. E quindi qualsiasi decisione la Rai prenda noi ci uniformiamo alle decisioni della Rai perché sono prese a ragion veduta. Chiaramente poi c’è anche il lato umano. Come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra su questa pista. Il loro contributo artistico è importante, hanno sempre fatto cose meravigliose”.

Milly Carlucci non avrebbe preso bene dunque la decisione della Rai di tener fuori Enrico Montesano dal programma. L’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dalla conduttrice che ha sempre tenuto un profilo basso rispetto al gossip. Anche Ivan Zazzaroni si era esposto per un ritorno in gara di Enrico Montesano. Cosa succederà? La Rai cambierà idea o rimarrà ferma sulla sua posizione? C’è da scommettere che il comico non rientrerà in gara anche perché la Rai non potrebbe permettersi un dietrofront così azzardato.











