Milly Carlucci ricorre alle vie legali per falsa intervista/ La nota dell’avvocato

Milly Carlucci: la denuncia per una falsa intervista

Dopo la diffusione sul web di una falsa intervista, Milly Carlucci ricorre alle vie legali. Ad annunciarlo, come riporta l’Ansa, è il legale della conduttrice che spiega come l’obiettivo della falsa intervista alla Carlucci aveva come obiettivo la promozione di un integratore alimentare a cui “vengono attribuite qualità terapeutiche miracolose per curare la incontinenza urinaria e per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti”.

La Carlucci ha così affidato all’avvocato Giorgio Assumma il compito di attivare tutte le procedure legali per bloccare la diffusione dell’intervista e per salvaguardare non solo la “verità dei fatti e della serietà della Carlucci, ma anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato. Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”.

La nota dell’avvocato di Milly Carlucci

Nella nota legale, si legge che “la Carlucci confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cura costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti“. L’intervista termina con il consiglio “alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione, esaltandone l’efficacia ed assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo”.

La nota legale, infine, come aggiunge l’Ansa, fa sapere che per dare maggiore credibilità a tutto, “l‘intervista è stata introdotta con il marchio della Rai News per voler significare di essere non solo stata favorita ma addirittura permessa dalla concessionaria del servizio pubblico alla quale la Carlucci è, come artista, legata in esclusiva”.

