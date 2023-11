Milly Carlucci: “Rissa Teo Mammucari Antonio Caprarica? Abbiamo video”/ “Ecco cos’è successo a Ballando…”

Milly Carlucci sulla presunta rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica: “Abbiamo video”

Teo Mammucari e Antonio Caprarica sono tra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli li ha definiti uno l’esatto opposto dell’altro, tanto esuberante, fuori dalle righe e pronto allo show l’uno, quanto signorile, elegante e mai scomposto l’altro. Dopo la scorsa puntata, però, il sito di DavideMaggio.it ha rivelato un retroscena avvenuto dietro le quinte dello show, nella sala delle stelle ovvero la sala in cui si trovano tutti i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni. Ma cos’è successo tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? A rompere il silenzio e svelare come sono andate le cose ci ha pensato la padrona di casa Milly Carlucci con una storia su Instagram.

Mammuccari e Caprarica sfiorano la rissa a Ballando con le stelle/ Lucarelli si schiera: "Solidarietà a..."

Milly Carlucci ha rotto il silenzio e svelato se c’è stata davvero una rissa tra Teo Mammucari ed Antonio Caprarica a Ballando con le stelle. La padrona di casa dello show del sabato sera di Rai innanzitutto ha smentito che tra i due ci sia stata un vera e propria rissa, non c’è stato nessun contatto fisico e soprattutto non sono venuti alle mani. Dunque le indiscrezioni che vedrebbero Teo Mammucari portato via di peso dalla sala delle stelle sarebbero false, e poi ha aggiunto: “Ristabiliamo la realtà dei fatti perché dietro una parola come rissa c’è un comportamento che se fosse vero non sarebbe tollerabile da nessuno. Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle, siamo andati a controllare, c’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica una discussione diciamo con toni accessi…”

LA TV DELLA MARCHESA: BALLANDO CON LE STELLE/ Mammuccari il migliore, Tognazzi fuori tempo: resto è tristezza

Ballando con le stelle, la verità sulla rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica: parla Milly Carlucci

Milly Carlucci, in una storia su Instagram postata nel profilo ufficiale di Ballando con le stelle ha smentito che ci sia stata una rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. La padrona di casa dello show ed i suoi autori hanno visionato il filmato in questione che smentirebbe totalmente la versione fornita da DavideMaggio.it. La conduttrice, inoltre, ha anche aggiunto che il diverbio benchè acceso è rimasto nei limiti di un confronto civile e poi ha voluto concludere: “Detto questo i toni erano toni da spogliatoio tra due animi che si sono confrontati, si è chiuso tranquillamente l’episodio e basta…Devo dire che nell’essere vivace era ancora nei limiti della civiltà.”

Mammucari incastra Lucarelli: "Ecco cos'è successo nei camerini di Ballando"/ "Si prende troppo sul serio"

Teo Mammucari ed Antonio Caprarica per Milly Carlucci sono due grandi personaggi ma soprattutto due brave persone. La versione della conduttrice riuscirà a calmare i rumors attorno a questa vicenda? Nel frattempo anche altri volti di Ballando con le stelle hanno commentato la notizia. Selvaggia Lucarelli ha voluto esprimere pubblicamente solidarietà ad Antonio Caprarica attraverso i suoi social. Mentre Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, ospiti ieri da Caterina Balivo, hanno ammesso di essersi allontanati durante il diverbio tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)













© RIPRODUZIONE RISERVATA