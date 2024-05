Milly Carlucci sbotta: “L’AcchiappaTalenti? Non sarà un copia-incolla noioso”/ “Non odio i reality ma…”

L’AcchiappaTalenti, Milly Carlucci sbotta: “Non è un copia-incolla di altri programmi”

Venerdì 10 maggio 2024 Milly Carlucci dà il via al suo nuovo show, L’AcchiappaTalenti. Lo scopo del programma è intuitivo si tratta di un gioco alla scoperta di talenti di varia natura come maghi, acrobati, cantanti e artisti di vario genere (italiani e internazionali). Nel ruolo di veri e proprio talent-scout ci saranno Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara, Francesco Paoloantoni e Teo Mammuccari mentre in quelli di giudici Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tuttavia stando alle dichiarazioni della conduttrice in questi giorni il nuovo show di Rai1 sempra un mix di cose già viste in altri programmi.

Tali riflessione è stata fatta notare alla conduttrice da BubinoBlog e la risposta è stata netta. Infatti, Milly Carlucci ha voluto far chiarezza una volta per tutte sull’originalità del suo nuovo programma L’AcchiappaTalenti: “Mescola vari elementi di talent show, la sua originalità è nel focus: in gara c’è L’AcchiappaTalenti che deve individuare tra talenti che già hanno calcato i palcoscenici di mezzo mondo il talento più affine quello con cui proveranno a vincere il programma esibendosi insieme in occasione della finale.” In un’intervista concessa al magazine Chi, invece, è andata giù ancora più dura: “Chi fa il nostro mestiere ha sempre l’esigenza di fare un passo più in là, altrimenti, se fai il copia e incolla, diventa noioso.”

E sempre durante l’intervista al magazine Chi, Milly Carlucci ha fornito ulteriori anticipazioni su L’AcchiappaTalenti: “La bellezza di questo gioco? «L’acchiappa talenti che è in gara deve immaginare cosa poter fare con lui nella finale, quando si esibiranno insieme. Lo scopo, quindi, non è prendere il più bravo, ma quello giusto per fare un numero in coppia.” Non poteva mancare poi una domanda sui reality. È noto a tutti, infatti, che la conduttrice non sceglie come concorrenti per i suoi show volti noti che hanno già partecipato ad un reality, perché?

Innanzitutto ha chiarito di non odiarli e poi ha spiegato: “No, ma faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto” E proprio per questo motivo di recente ha confermato che il percorso di Samuel Peron a Ballando con le stelle è finito e non sarà presente nella prossima edizione. Il ballerino, infatti, com’è noto è tra i concorrenti/naufraghi dell’Isola dei famosi 2024.











