Milly Carlucci lancia la sfida a Mediaset e Maria De Filippi annunciando la presenza ufficiale di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025.

Ora è ufficiale: Barbara D’Urso è una concorrente di Ballando con le stelle 2025. Dopo i rumors degli scorsi giorni, ad annunciarlo è la stessa Milly Carlucci in un video pubblicato sul profilo Instagram di Ballando. Nel filmato, la conduttrice parla al telefono, probabilmente con la D’Urso, spiegandole che ci si allena tutti i giorni. Dopo aver chiuso la telefonata, annuncia: “Ha detto sì”. Dopo aver ballato sulla pista dell’Auditorium della Rai come ballerina per una notte, Barbara D’Urso ha deciso di diventare una concorrente ufficiale del programma di Raiuno.

Tantissimi i commenti sotto il post tra i quali spiccano quelli di Carolyn Smith, pronta a giudicare il talento ballerino della conduttrice. Tanta la curiosità anche tra i fan del programma, sicuri che la D’Urso saprà stupire e conquistare tutti.

Milly Carlucci e Ballando con le stelle sfidano Mediaset per gli ascolti

Come ogni anno, Ballando con le stelle 2025 andrà in onda il sabato sera e sfiderà Tu sì que vales 2025 che, quest’anno, potrà contare anche sulla presenza di Paolo Bonolis che affiancherà Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Nella scorsa stagione televisiva, Ballando con le stelle e Tu sì que vales hanno raggiunto ascolti quasi simili ma con la presenza di Barbara D’Urso, la Carlucci punta a sbancare gli ascolti.

La curiosità intorno alla presenza della D’Urso a Ballando è davvero tanta e non è da escludere una vittoria della Rai su Mediaset anche grazie alla presenza nel cast del programma della Carlucci della D’Urso che, in tanti, considerano un vero “colpaccio”. A distanza di due anni dal suo addio a Mediaset, dunque, la D’Urso è pronta a tornare in tv.