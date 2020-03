Milly Carlucci/ “Siamo chiusi in casa ma stiamo facendo qualcosa di importante”

Milly Carlucci è rinchiusa in casa come milioni di italiani, causa epidemia da coronavirus. In questi giorni sarebbe dovuta iniziare la stagione 2020 del suo fortunato show “Ballando con le stelle”, ma il covid-19 ha fermato tutto. “Stare chiusi a casa è sempre una condizioni molte strana – le sue parole in collegamento via Skype con Storie Italiane, in diretta su Rai Uno – ma deve passare il temporale e la sensazione buona è che noi stiamo facendo qualcosa di attivo, ci stiamo attenendo alle regole ed è l’unica cosa che dà un senso a tutto quanto. È importante darci un po’ di speranza per non essere in una specie di limbo, è tutto molto strano e frustrante, e quindi la speranza è importante”. Ballando con le Stelle si sta attivando sui social, proponendo delle lezioni di danza a tutti gli amanti del ballo: “Stiamo cercando di fare qualcosa nel nostro piccolo rivolto a tutti gli amanti del ballo, attraverso i social di Ballando con le stelle e di Ballando on the road, diamo al pubblico la possibilità di fare al mattino un risveglio muscolare e al pomeriggio una piccola coreografia molto elementare che si può fare in casa senza dover uscire. Si balla sul posto”.

MILLY CARLUCCI: “FATE TELEFONATE AI VOSTRI AMICI”

“Tutti e 13 i nostri maestri fanno questo lavoro – prosegue la storica conduttrice di Rai Uno – e poi cominceremo anche altre sezioni di allenamento per i bambini, perchè l’altro problema è proprio questo, cosa far fare i bambini a casa”. Si parla anche di Carolyn Smith, noto giudice di Ballando con le stelle, che da anni combatte contro un tumore: “Carolyn è una di quelle persone che ha bisogno di fare terapie importanti nonostante l’emergenza in cors – dice la Carlucci – lei è una guerriera coraggiosa che balla da casa per tenere alto lo spirito e il morale, questo è importante”. Ma cosa fare durante queste lunghe giornate di reclusione? “Vi invito a fare molte telefonate fra amici e amiche anche per parlare di sciocchezze, per fare un po’ di fuffa, magari per parlare della squadra del cuore”. In collegamento anche Sara Di Varia, nota ballerina proprio di Ballando con le stelle: “Oggi era il giorno del mio risveglio muscolare, e l’ho fatto usando una sedia”. A quel punto la ballerina ha spiegato come fare ed è poi intervenuta la Carlucci: “Assolutamente promossa, ma dobbiamo fare così, approfittiamo di questo momento”.



