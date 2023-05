Milly Carlucci smentisce il cast di Ballando con le stelle/ “Sono solo chiacchiere”

Milly Carlucci parla del cast di Ballando con le stelle: le sue dichiarazioni

Nonostante manchino molti mesi alla messa in onda di Ballando con le stelle, tanti telespettatori sono già curiosi sul possibile cast della prossima edizione. Alcune indiscrezioni hanno individuato diversi papabili concorrenti; tra gli ultimi nomi spuntano: Antonio Caprarica, la giornalista Francesca Barra, e Mauro Corona ospite fisso a Carta Bianca. A smentire alcuni di questi gossip, ci ha pensato direttamente Milly Carlucci.

Ai microfoni del settimanale Di Più, la conduttrice ha svelato: “E’ ancora tutto in divenire, il più delle volte sono chiacchiere. Ci stiamo lavorando“. E ancora: “Quest’anno il mio amato show dedicato alla danza raggiungerà un traguardo importante, diventerà maggiorenne compiendo diciotto anni. Con la nuova edizione ripartiamo ad ottobre” afferma Milly Carlucci che in questo momento è impegnata con Ballando On The Road.

Ipotesi e indiscrezioni a parte, Milly Carlucci è in cerca di nuovi talenti andando in giro con Ballando On The Road: “Il nostro piano di lavoro comprende anche quest’anno un tour dal vivo, nel quale cerchiamo talenti anche tra quelli che non sono professionisti del ballo” spiega la conduttrice al settimanale Chi.

E ancora: “Manca Carolyn Smith perchè era impegnata, ma in tour lei c’è, oltre a me e ai maestri che si alternano sempre. A ogni tappa c’è sempre anche qualche amico di Ballando che fa capolino per salutarci, per esempio, a Roma si è già prenotata per venire Rossella Erra (“l’ambasciatrice del pubblico” del programma di Milly, ndr)”. Per quanto riguarda la possibile partecipazione di Barbara D’Urso, Milly Carlucci rimane vaga: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi, ci siamo viste abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte‘: non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva 3, 4 show insieme”.

