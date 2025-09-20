Milly Carlucci prende le difese di Barbara D'Urso dopo le polemiche sul cachet a Ballando con le stelle

C’è grande attesa per il debutto di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha colto l’occasione nei giorni scorsi per anticipare alcune novità. E non poteva mancare una battuta proprio sul cachet dell’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque, pronta a vivere una grande esperienza. Si era vociferato di un presunto cachet dai 50 ai 70 mila euro a puntata, che però sono stati smentiti dalla presentatrice di Ballando con le stelle, che ha respinto al mittente.

Rocco Hunt, chi è il cantante / L'amore per la moglie Ada e il figlio Giovanni: "Ora sono responsabilizzato"

“Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più” ha ammesso Milly Carlucci rompendo il silenzio sulla questione. E adesso non resta che attendere l’inizio del programma per vedere come andrà l’esperienza di Ballando con le stelle, con Barbarella pronta a scendere in pista insieme ai suoi colleghi.

Amanda Bonini, chi è l'ultima compagna di Pino Daniele/ "L'ultima stretta e l'estremo saluto tra di noi..."

Ballando con le stelle, Milly Carlucci difende Barbara D’Urso dagli attacchi

Ancora qualche giorno di attesa e poi Barbara D’Urso scenderà in pista e si godrà la nuova avventura nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E’ stata una vigilia caratterizzata da numerose polemiche sul cachet, che sono state spente.

E non è mancata neanche una polemica con Pupo, che riguardo alla possibilità di prendere parte a Ballando con le stelle, ha ammesso: “Barbara D’Urso a Ballando? Quando ci vedrete me allora sarò proprio rovinato“ ha tuonato il cantante toscano che ha anche confidato di essere stato invitato in più occasioni da Milly Carlucci in trasmissione.

Serena Brancale, chi è / L'amore per il pugile Dario Morello e il ricordo della madre Maria