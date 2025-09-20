Milly Carlucci prende le difese di Barbara D'Urso dopo le polemiche sul cachet a Ballando con le stelle
C’è grande attesa per il debutto di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha colto l’occasione nei giorni scorsi per anticipare alcune novità. E non poteva mancare una battuta proprio sul cachet dell’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque, pronta a vivere una grande esperienza. Si era vociferato di un presunto cachet dai 50 ai 70 mila euro a puntata, che però sono stati smentiti dalla presentatrice di Ballando con le stelle, che ha respinto al mittente.
“Figurarsi se Ballando potrebbe fare eccezione. Tra l’altro il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più” ha ammesso Milly Carlucci rompendo il silenzio sulla questione. E adesso non resta che attendere l’inizio del programma per vedere come andrà l’esperienza di Ballando con le stelle, con Barbarella pronta a scendere in pista insieme ai suoi colleghi.
Ballando con le stelle, Milly Carlucci difende Barbara D’Urso dagli attacchi
Ancora qualche giorno di attesa e poi Barbara D’Urso scenderà in pista e si godrà la nuova avventura nel dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E’ stata una vigilia caratterizzata da numerose polemiche sul cachet, che sono state spente.
E non è mancata neanche una polemica con Pupo, che riguardo alla possibilità di prendere parte a Ballando con le stelle, ha ammesso: “Barbara D’Urso a Ballando? Quando ci vedrete me allora sarò proprio rovinato“ ha tuonato il cantante toscano che ha anche confidato di essere stato invitato in più occasioni da Milly Carlucci in trasmissione.