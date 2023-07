Milly Carlucci smentisce Selvaggia Lucarelli: “Giuria di Ballando? Si fa a settembre”/ E su Barbara D’Urso…

Milly Carlucci: “Ballando con le stelle 2023? Prima si fa il cast, poi la giuria”

In un’intervista rilasciata a Davidemaggio, Milly Carlucci parla della prossima edizione di Ballando con le stelle, di giuria e non solo. Dopo aver confermato che il famoso format tornerà anche quest’anno, la conduttrice ha risposto a chi parla di giuria: “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. – ha chiarito – Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria.” Parole che dunque smentiscono Selvaggia Lucarelli, che ha detto di essere stata riconfermata: “Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi giuria.” ha precisato Milly.

In merito ai concorrenti della prossima edizione di Ballando ha poi aggiunto: “Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone.”

Milly Carlucci, le parole su Barbara D’Urso e Luciana Littizzetto

Milly Carlucci ha poi detto la sua sulla fine del rapporto lavorativo di Barbara D’Urso con Mediaset: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora.” E su Luciana Littizzetto a Tú sí que vales ha dichiarato: “Questa è la stagione in cui ci sono gli arrivi e le partenze, come succede nel calciomercato. Il tv mercato ha creato un po’ di partenze e un po’ di arrivi. È la normalità del nostro mondo.” Non è poi mancato un cenno alla prossima edizione de Il Cantante Mascherato: “Se tornerà? Dopo il Capodanno cominceremo a parlare della prossima stagione.” ha spiegato Milly Carlucci.

