Milly Carlucci/ “Sono bulimica di serie TV. È un mondo che ti cattura e non ti fermi”

Milly Carlucci, la regina del varietà di Rai 1, è un’appassionata di Netflix e delle serie Tv. In un’intervista con Famiglia Cristiana, la conduttrice ha svelato di amare tanto le serie, a tal punto da definirsi “bulimica”. I suoi titoli preferiti vanno da Downtown Abbey al fantasy The Witcher: “È un mondo che ti cattura e rischi di non fermarti mai. Diventa un bel problema perché al mattino devi andare a lavorare sei un fantasma”. Al centro dei suoi intressi anche le fiction di produzione italiana: “Imma Tataranni è stata una sorpresa. Ma anche l’Amica Geniale è stata bellissima”. Insomma, da una come la Carlucci, classe 1954 e stella di punta della televisione italiana da anni, ci si aspettava tutto tranne che la passione per le piattaforme di film e serie TV in streaming. Questo però apre alla riflessione su quello che sarà il futuro della televisione in Italia: “Si tratterà di capire come si comporteranno in futuro le nuove generazioni che oggi usano solo il computer per guardare i loro programmi preferiti”. La Rai però sta iniziando a compiere dei passi verso questa nuova tendenza. Viva Raiplay!, il programma condotto da Fiorello trasmesso in tv e poi solo sulla piattaforma streaming, ha avuto un gran successo: “È stato un esperimento coraggioso”.

Milly Carlucci sul successo di Ballando: “È un varietà di controtendenza”

Le esigenze del pubblico stanno cambiando, soprattutto quelle dei più giovani, ma il programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, riesce a portare a casa numeri molto positivi. Nell’ultima stagione ha vinto quasi tutte le serate, tenendo dignitosamente testa anche a Maria De Filippi su Canale 5 con Amici. Ciò dimostra che anche un varietà può catturare l’attenzione del pubblico a casa: “Il varietà ha già cambiato pelle… Per avere successo deve cambiare anima, un’idea centrale che seduca il pubblico: ormai abbiamo sentito talmente tante canzoni e visti talmente tanti balletti che non basta più farli bene”. La conduttrice e i suoi autori sembrano aver trovato quindi la ricetta per un successo assicurato: “Ci vuole un motivo che leghi tutti questi fattori e che in questo modo leghi pure il pubblico”. A breve la Carlucci tornerà in televisione con un programma tutto nuovo, Il Cantante Mascherato. Il gioco consiste nell’ascoltare dei vip mascherati mentre cantano e tentare di indovinare le loro identità.

Milly Carlucci decanta la ricchezza della tv italiana

Una conduttrice del calibro della Carlucci conosce meglio di chiunque altro i prodotti della tv italiana e la sua qualità rispetto ad altre televisioni internazionali. “La nostra televisione ha un’offerta così ricca da risultare addirittura sovrabbondante”. Secondo lei è proprio questa ricchezza di contenti che a volte mette in crisi le reti: “Questo ha un po’ viziato il nostro pubblico che è uno dei più difficili. Se guardiamo la tv inglese… in prima serata ci sono trasmissioni importanti ma spesso anche dibattiti politici e documentari. Tutto molto tranquillo, insomma, mentre noi siamo sempre in perpetua ebbolizione”. La regina di Ballando non ha dubbi: “Io promuovo la nostra Tv perché c’è tanto da vedere”. I suoi figli però continuano a preferire le serie Tv sulle piattaforme streaming tipo Netflix: “Sono capaci di passare una nottata per vedersi tutti gli episodi di una serie”. Ma secondo lei prima o poi anche loro vorranno rilassarsi davanti alla televisione: “Come si comporteranno a sessant’anni? Forse sentiranno il bisogno di accendere la sera la televisione e rilassarsi come facciamo noi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA