Milly Carlucci “Tutti contro Selvaggia?”/ “Siamo un gruppo di amici che si sfottono”

Milly Carlucci: il bilancio di Ballando con le stelle 2022

Milly Carlucci è pronta per la finale di Ballando con le stelle 2022, un’edizione intessuta di ballo e battibecchi ma che ha confermato il successo dello storico programma: una media di 3,6 milioni di spettatori e 25,7% di share. “Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina. E sono anche felice di aver rinnovato il pubblico di Rai1, siamo forti tra i ragazzi e i laureati”, ha detto Milly Carlucci al Corriere della Sera. Tra i pratagonisti di questa edizione c’è senza dubbio Iva Zanicchi e le sue barzellette: “È una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

Ballando con le stelle oggi 10 dicembre non va in onda: perché?/ Milly Carlucci lascia il posto ai Mondiali

Milly Carlucci: “Selvaggia? Sono bravi a vedersela da soli”

Ricordiamo che Iva Zanicchi ha dato della “tr…” a Selvaggia Lucarelli, che è stata poi definita una “scimmia che tira escrementi a tutti” da Guillermo Mariotto. Nell’intervista al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha voluto confermare il clima di amicizia che si respira nel programma: “Chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo”. La conduttrice ha quindi smentito la versione del “tutti contro Selvaggia Lucarelli”: “Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione… Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”. Sull’espulsione di Enrico Montesano, invece, la Carlucci non ha voluto esprimersi, attenendosi alla decisione aziendale della Rai.

