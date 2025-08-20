Milly Carlucci "corteggia" Francesca Fagnani per Ballando con le stelle: il retroscena

In questi giorni, Milly Carlucci sta svelando poco alla volta i concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Il cast, per adesso, è davvero pieno di nomi di fuoco, con i telespettatori che non vedono l’ora che arrivi settembre per l’inizio dello show. Difatti, vedremo sulla pista da ballo personaggi del calibro di Barbara d’Urso, Marcella Bella, Rosa Chemical, Maurizio Ferrini (conosciuto come la Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Nancy Brilli. Non solo, si era parlato anche di Chanel Totti, la seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma alla fine sembra che la diciottenne non farà parte del programma.

Adesso, invece, è spuntato un altro nome inatteso. Di chi si tratta? Di Francesca Fagnani, giornalista e amatissima conduttrice di “Belve”. In realtà, sembra che la Carlucci provi da anni a convincere Francesca a partecipare, ricevendo però sempre dei netti “no”. Questa volta, però, la voce era diventata così insistente che Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha deciso di contattarla direttamente per scoprire la verità.

Contattata da Roberto Alessi, Francesca Fagnani ha ammesso di essere stata contattata nuovamente da Milly Carlucci per mettersi in gioco come concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Tuttavia, anche questa volta, la giornalista ha deciso di declinare l’invito, considerando anche che, in autunno, dovrebbe essere impegnata con una nuova stagione del suo programma cult, “Belve“. Ad ogni modo, la Fagnani ha ribadito che seguirà con piacere il programma dal divano di casa, essendone un’assidua spettatrice. “Non ha nessuna intenzione di partecipare, mi ha detto che guarderà il programma seduta comodamente il sabato sera, come fa sempre davanti al suo televisore accanto al suo compagno Enrico Mentana”, si legge su Mow Mag.