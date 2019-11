Milly D’Abbraccio all’Isola dei Famosi?/ L’appello: “Chiamatemi!”

“Ho amato Beppe Grillo”, racconta l’ex pornostar Milly D’Abbraccio intervistata su Novella 2000. Erano gli anni ’80, lui era al top della sua carriera da comico, il mattatore della tv, eclettico, intelligentissimo, irresistibile: “E come me si innamorarono milioni di ragazze…”. La sexy star incomincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dalla fine degli anni Settanta. Al cinema recita con mostri sacri come Johnny Dorelli e Roberto Benigni. Nell’89 si converte al cinema porno, nel ’92 entra nella scuderia del Re Mida dell’hard Riccardo Schicchi. Oggi, a trent’anni esatti dal suo debutto nel prono, vuole liberarsi da quell’immagine peccaminosa con cui è conosciuta. Per riuscirci ha deciso di svelare chi è la vera Milly, raccontando tutto di se stessa in un libro autobiografico. “Sono conosciuta come pornostar, ma basta! Mi voglio liberare del personaggio hot Milly D’Abbraccio, che mi opprime, mi perseguita, io non sono lei”, confida per poi aggiungere di essere timida e celebrale.

Milly D’Abbraccio vuole fare l’Isola dei Famosi: ecco l’appello dell’ex attrice porno

“La dimensione corporea non m’interessa, non mi è mai interessata. – precisa ancora Milly D’Abbraccio – Non ho mai fatto sesso per far sesso, non sono come Rocco Siffredi che fa porno perché è sessodipendente. Nel privato faccio sesso per amore, per la passione che scatta dopo una pulsione intellettuale, non fisica. Amo il cervello, non quel coso lì”. L’ex attrice a luci rosse racconta anche di essersi stancata di avere sguardi morbosi addosso: “La gente cerca la pornostar che in realtà non sono. Non riesco più a vivere questo schizofrenico sdoppiamento di personalità… Vorrei che il pubblico conoscesse la vera me stessa, si dimenticasse della pornodiva. Il modo migliore sarebbe un reality, perfetta l’Isola dei famosi”. Poi l’appello: “Chiamatemi all’Isola! Un reality sarebbe l’ideale per far capire alla gente che non sono la porca, maiala, assatanata di sesso…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA