Milly D’Abbraccio/ “Con Zequila ho avuto una storia, nulla da invidiare a Siffredi”

Sono numerose le donne con cui Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, ha avuto dei flirt se non delle storie più serie. L’ultima emersa sembrerebbe essere Milly D’Abbraccio, una delle pornostar italiane più famose sulla scena. Intervistata dal settimanale Nuovo, l’attrice a luci rosse ha raccontato come è nato il tutto: “Ci siamo conosciuti nel 1990 durante un pranzo a Fregene con amici comuni. Lui era un giovane attore decisamente molto bello, mentre io ero già mamma del mio primo figlio, Mattia, che allora aveva soltanto otto mesi”. Fra i due è scattato subito qualcosa, e il Mutanda ha iniziato a sfoderare tutto il suo charme: “Antonio ha cominciato a corteggiarmi e alla fine ho ceduto – ha proseguito l’attrice – abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, durata più o meno un anno e mezzo”. Secondo la D’Abbraccio, avendo conosciuto Zequila nell’intimità, lo stesso attore campano avrebbe potuto avere ben più successo se avesse lavorato in un altro campo.

MILLY D’ABBRACCIO: “ZEQUILA ESERCITAVA IL SUO FASCINO DIETRO LE TELECAMERE”

“Non vedevo alcun motivo perché potesse farlo Siffredi e non Zequila – le parole di Milly – anzi, secondo me Antoni’ avrebbe potuto fare anche meglio di Rocco. Tra loro c’è sempre stata una grande rivalità, perché negli anni Novanta erano i belli del momento: solo che Rocco esercitava il suo fascino davanti alle telecamere, mentre Antonio preferiva farlo in privato. Se fosse diventato un attore a luci rosse, a parer mio si sarebbe divertito di più, perché avrebbe dato sfogo a tutte le sue fantasie”. E chissà che queste parole non possano fare inorgoglire ancora di più lo stesso Zequila, che, da buon amante qual è, adora ricevere i complimenti soprattutto dal gentil sesso. Più volte infatti durante l’esperienza nella casa è andato su tutte le furie quando attaccato nel “privato”, come ad esempio quando la Di Benedetto spiegò al coinquilino che Sara Soldati non sarebbe mai potuta andare con uno come lui…



