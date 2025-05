Ci sono tanti grandi ex fidanzati illustri nella vita sentimentale di Milly D’Abbraccio. L’ex attrice hard, a quanto pare, vanta relazioni con parecchi volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema. A cominciare dalla breve relazione con Renzo Arbore fino alle storie con Antonio Zequila e Francesco Nuti, passando per le avventure con Robert de Niro e il clamoroso flirt con Beppe Grillo. Non solo: in passato Milly D’Abbraccio sarebbe stata complice Harvey Keitel, Giorgio Faletti e Vittorio Sgarbi. Insomma, l’ex attrice a luci rosse non si è mai annoiata fuori dal set.

Tony Effe, chi è Christian Perozzi: condannato per omicidio/ "Uccise nostro figlio in una rissa"

E ancora oggi ricorda curiosamente l’innamoramento folle ma mai sbocciato con il comico genovese e fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. Parlando della sua attrazione per Grillo, Milly D’Abbraccio ha ammesso: “Ero innamorata di lui follemente e per un soffio mi sono salvata perché mi chiese di andare in montagna, ma io non sapendo sciare rifiutai. Quell’anno ci fu l’incidente d’auto mortale (nel quale persero la vita due suoi amici e il figlio della coppia, ndr)”, ricorda ancora la showgirl.

Milly D’Abbraccio, chi è l'attrice hard e che lavoro fa oggi/ "Faccio sess* a pagamento ma solo con…"

Milly D’Abbraccio tra ex fidanzati e amori femminili:”Mi controllavano…”

In tutti questi anni Milly D’Abbraccio non è mai riuscita a trovare il giusto equilibrio e nel 2010, dopo tanti anni sul set, ha stupito tutti dichiarandosi lesbica. “Mi mancano solo le pal*e”, ha detto in una intervista. L’attrice è certa che il suo carisma e la sua mascolinità abbiano allontanato gli uomini, forse intimoriti o schiacciati dal suo carattere forte.

Dopo aver scoperto la sua bisessualità, Milly D’Abbraccio non si è negata alcune storie d’amore con il sesso femminile, arrivando però ad un’amara constatazione. “Ho capito che sono peggio degli uomini: gelose, possessive, mi controllavano, mi rompevano le pal*e”, racconta, attribuendo con un pizzico di ironia più valore agli uomini all’interno di una relazione. Certo, stare con lei non dev’essere semplicissimo. D’altronde la stessa Milly D’Abbraccio ha fatto capire di avere un carattere forte.

Chiara Tramontano, chi è sorella di Giulia/ "Il suo corpo bruciato dall'odio, i miei genitori due fantasmi"