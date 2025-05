Stasera andrà in onda un’altra puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani e tra gli ospiti ci sarà anche un nome piuttosto chiacchierato ovvero quello di Milly D’Abbraccio, pornodiva degli anni ‘90 che ha parlato senza filtri al pubblico di Rai2. La curiosità è però tanta quindi la domanda che sorge spontanea è: l’attrice è sposata sì o no?

No, non è sposata. Non si sa se lo sia mai stata nella sua lunga vita, ma al momento è single, anche perché la professione che fa non si sposerebbe molto con un uomo che non abbia un’apertura mentale elevate. Come ha raccontato lei stessa a Belve ora è solita fare degli incontri sessuali a pagamento con coloro che considera fan. È molto esigente, quindi non va con i primi che capitano, quindi fa una sorta di casting al fine di avere a che fare con gente di un certo calibro. Anni fa, quando ha detto addio al mondo dell’hard, aveva detto addirittura che era pronta a buttarsi nel sadomaso visto il giro d’affari.

Milly D’Abbraccio ha un marito? La confessione “ho amato due donne! Poi però sono tornata ai maschi”

Sempre a Belve la pornodiva Milly D’Abbraccio ha confessato che nella sua lunga vita ha amato due donne. Ben dieci anni di relazione. Lo ha detto il perché “la parte erotica con le donne è meglio”, poi però qualcosa l’ha fatta dire “torno con i maschi” ovvero il fatto che nella vita le donne avrebbero la tendenza a essere pesanti.

Ma quali sono stati gli amori della donna che è stata intervista da Francesca Fagnani nel suo studio di Belve? Ha avuto quel che si dice un flirt con il conduttore Renzo Arbore. Anche con Antonio Zequila ha avuto una relazione. Diverse avventure con attori del calibro di Robert De Niro e Harvey Keitel. Senza dimenticare Giorgio Faletti e Vittorio Sgarbi. Si era innamorata follemente dell’attore comico Beppe Grillo.

