Milly D’Abbraccio, sorella Mariangela D’Abbraccio/ “Per il successo fatto un patto col diavolo”

Milly D’Abbraccio è la sorella minore dell’attrice Mariangela D’Abbraccio. Nata ad Avellino nel 1964 come Emilia Cucciniello, Milly ha vinto nel 1978 il concorso Miss Teenager Italy e ha partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 1985. Ha iniziato a lavorare in televisione nella trasmissione “Galassia 2” di Gianni Boncompagni. Nel 1989 ha intrapreso la carriera di attrice pornografica ed è entrata a far parte dell’agenzia Diva Futura di Riccardo Schicchi. “Il personaggio Milly D’Abbraccio è stata una creazione fatta a tavolino con il grande Riccardo Schicchi, nulla di più. Per raggiungere il successo ho fatto un patto col diavolo e ho violentato la mia parte più intima”, ha raccontato l’attrice qualche anno fa a Il Giornale. Nel 2010, intervistata dal sito web DireDonna, ha dichiarato di essere lesbica.

Milly D’Abbraccio e il ritiro dalla scene

Nel 2019 Milly D’Abbraccio ha annunciato in una nota stampa il suo ritiro dalle scene: “Voglio dedicarmi a me stessa ai miei due figli e alle mie passioni”, ha spiegato l’ex porno diva. In quell’occasione Milly ha rivelato di voler tornare a dedicarsi esclusivamente alla musica, il suo primo vero amore: “Nel 1978 con lo pseudonimo di Milli Mou ho inciso il 45 giri con i brani Zip e Super man/ super galattico. Le uniche occasioni che il pubblico avrà di vedermi saranno nelle foto delle cover dei miei singoli e all’interno dei miei videoclip musicali”. Negli anni 2000, Milly D’Abbraccio ha anche intrapreso una carriera politica, candidandosi nel 2009 alle elezioni amministrative di Roma e successivamente proponendosi come sindaco di Torre del Greco.

