MILLY E ANNA CARLUCCI, SORELLE GABRIELLA/ Una vita davanti e dietro le telecamere

Gabriella Carlucci ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. Ed è inevitabile che nel corso dell’intervista in onda oggi su Rai Uno si parli anche delle sue sorelle: Milly e Anna. La prima delle due ha bisogno di ben poche presentazioni, dal momento che ormai da moltissimi anni è una delle presentatrici di punta del panorama televisivo italiano. Ne è la prova il fatto che il sabato sera di Rai Uno, ovvero la casella del palinsesto più prestigiosa, è suo terreno di caccia senza troppe discussioni da tempo immemore con Ballando con le Stelle. Quest’anno, per via del coronavirus, portare a conclusione lo spettacolo non è stato facile ma, come ha ricordato la stessa Milly Carlucci in un’intervista di poco tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni: “In un momento così difficile per tutti, la cosa più bella che le persone mi hanno detto è stata: “Peccato che finiate, siamo chiusi in casa e ci fate tanta compagnia”. Per questo mi sono raccomandata: da noi non si parla di pandemia, di malattia. Dobbiamo fare i pazzi e far divertire la gente”.

MILLY E ANNA CARLUCCI, SORELLE GABRIELLA

Se tutti conoscono Milly e Gabriella Carlucci per la loro storia televisiva, meno celebre agli occhi del grande pubblico è la sorella minore Anna Carlucci. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo, ma a differenza delle sorelle ha deciso di muoversi dietro le quinto piuttosto che davanti la telecamera. Anna Carlucci ha fatto il suo esordio nella redazione del programma “Novantesimo anno” del 1984. Dal 1985 ha stabilito un lungo sodalizio artistico con Luciano Rispoli: il grande conduttore l’ha voluta accanto a sé nei programmi Parola mia, La grande corsa, Argento e oro, e Una grande occasione oltre che nel 1997 al Secondo campionato della lingua italiana su Telemontecarlo. Da regista ha curato Galatea, programma andato in onda tra il 2004 e il 2006 su Rai 2, ed è stata autrice del programma Il diavolo e l’acqua santa, condotto da Don Antonio Mazzi su Sat 2000. Ci sarà prima o poi l’occasione per vedere insieme tutte e tre le sorelle Carlucci?



