La storia di Milly a C’è posta per te 2025 e la sorpresa de Il Volo

C’è posta per te 2025 si conclude con la storia di un regalo. Per l’ultimo blocco di questa edizione, Maria De Filippi chiama in studio Il Volo, presentato attraverso un filmato che celebra la loro carriera fino ad oggi. L’amato trio di cantanti è il dono che Milly vuole fare ai suoi genitori dopo aver chiesto loro scusa: “Mi hanno dato due volte la vita, e se è vero che si può rinascere, vorrei rinascere nella stessa famiglia.” ha esordito la donna, di cui Maria De Filippi ha poi raccontato la storia.

È agosto del 2022, lei vive in Germania, e inizia ad essere tanto stanca, continuando a dimagrire. Capisce che c’è qualcosa che non va e va in ospedale: la diagnosi è un tumore molto esteso. Chiama dunque la madre e torna in Puglia. Qui la donna la porta in ospedale a Bari e lei, che già scriveva delle lettere di addio, inizia a combattere soprattutto per il figlio. Fa un anno e mezzo di chemioterapia, poi è operata ed è risolto tutto. Capisce che tutto è andato a posto quando, dopo l’operazione, vede suo padre abbracciare il medico.

Le parole di Milly per i genitori Rosaria e Vincenzo a C’è posta per te 2025

Milly è poi tornata in Germania, ma ha compreso di dover chiedere scusa ai genitori per averli spesso trattati male durante la malattia. Rosaria e Vincenzo, sua mamma e suo padre, hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2025 e si commuovono nel vedere la loro figlia dall’altra parte della busta. “Siete i miei eroi, ho avuto la fortuna di avervi avuto come genitori e vi sceglierei ogni volta”, ammette lei in lacrime, prima della lettura della consueta lettera da parte di Maria De Filippi.