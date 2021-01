Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini?/ “Amore a distanza, non vive…”

Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini? La conduttrice di Raiuno che, ogni domenica pomeriggio fa compagnia ai telespettatori con il programma “Da noi a ruota libera” ha ammesso di avere un compagno di cui, però, evita di parlare. Secondo Dagospia, nel cuore di Francesca Fialdini ci sarebbe Milo Brunetti, un odontoiatra di Lecco. I due si seguirebbero sui social e vivrebbero una bellissima storia d’amore pur non mostrandosi in pubblico. A parlare del proprio privato, lo scoso maggio, era stata proprio la Fialdini che, in collegamento con Vieni da me, il programma che conduceva Caterina Balivo, parlando della quarantena vissuta lontana dal fidanzato, aveva ammesso: “Non vive nel Lazio”. Il nome di Milo Brunetti è saltato fuori grazie a Dagospia. Sarà davvero lui il fidanzato della Fialdini?

MILO BRUNETTI, AMORE CON FRANCESCA FIALDINI? LEI PARLA DI…

Nessuna conferma della relazione che Francesca Fialdini avrebbe con Milo Brunetti. La conduttrice, però, non nasconde di avere un compagno e, lo scorso maggio, durante il collegamento con Caterina Balivo, ha anche parlato di figli. “Faccio i conti con il tempo. Nel momento in cui, nella mia vita, non dovesse capitare di esprimermi in questo modo, ho già il piano B e C”, aveva dichiarato non nascondendo il desiderio di avere un figlio. Recentemente, ospitando nella propria trasmissione Alessio Boni, diventato da poco papà per la prima volta, la conduttrice si era emozionata nell’ascoltare le belle parole con cui papà Alessio parlava del suo bambino. Il 2021 sarà l’anno giusto per la Fialdini e il suo compagno per mettere su famiglia? Ospite della puntata dell’8 gennaio di Oggi è un altro giorno, la conduttrice potrebbe svelare nuovi dettagli.



