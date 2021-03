Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini?/ “Innamorata ma.. da lontano!”

Francesca Fialdini è fidanzata oppure no? Ormai questo scoglio è superato da un po’ visto che sappiamo che la conduttrice ha una vita privata molto piena grazie ad un misterioso compagno che sembra essere Milo Brunetti. La conduttrice non è una persona che ama mettere i suoi fatti in piazza per una questione che lei ha definito caratteriale. Molto spesso in tv ha ammesso che il suo cuore è “sempre molto occupato, occupatissimo” ma non ha mai rivelato altri dettagli se non confermando anche che non è desiderosa di una convivenza o di un matrimonio in questo momento perché non è molto portata: “Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…”.

Francesca Fialdini, Canzone Segreta/ "Non andrò mai a cercare la maternità a tutti i costi"

Milo Brunetti è il fidanzato di Francesca Fialdini? Lei continua a tacere ma sogna un figlio..

Ma chi sarebbe Milo Brunetti possibile fidanzato di Francesca Fialdini? Secondo Dagospia, nel cuore di Francesca Fialdini ci sarebbe questo misterioso uomo, un odontoiatra di Lecco. I due non starebbero sotto lo stesso tetto tant’è che lei stessa a Caterina Balivo tempo fa aveva rivelato di vivere una quarantena lontana dalla persona che ama e che non vive nel Lazio. I due si seguono sui social ma non hanno mai disseminato indizi sulla loro vita privata. La conduttrice che dice no alla convivenza, sembra proprio che non voglia rinunciare ad un figlio anche se “deve fare i conti con il tempo”. Questo 2021 sarà l’anno giusto per la Fialdini e per la sua vita privata dopo aver messo insieme la sua carriera raggiungendo ottimi successi?

