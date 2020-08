Milo Brunetti fidanzato di Francesca Fialdini?/ Sui social la risposta che…

Francesca Fialdini è fidanzata? Ultimamente spesso la conduttrice ha rivelato di essere felicemente in coppia ma resta ancora non ufficiale il nome del suo fidanzato anche se gli indizi sembrano portare a Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco. A far notare che la risposta è da tempo sotto gli occhi di tutti ci ha pensato Giuseppe Candela che nel suo mix di gossip ha parlato anche della conduttrice e della possibilità che lei e Milo Brunetti siano fidanzati ormai da anni. Lo stesso giornalista scrive su Dagospia: “Più volte la presentatrice toscana ha fatto riferimento a una storia d’amore non citando mai nome e cognome del fortunato. Allora facciamo noi una domanda alla Fialdini: il suo nome è Milo Brunetti?”.

MILO BRUNETTI FIDANZATO DI FRANCESCA FIALDINI?

A quanto pare proprio sui social, e in particolare su Facebook, Milo Brunetti ha pubblicato un chiaro stato in cui si legge: “Fidanzato ufficialmente con Francesca Fialdini”. La cosa un po’ strana è che l’aggiornamento è datato nel lontano 2009 quando, proprio in tempi non sospetti, la Fialdini ha parlato del dottore come se fosse il suo primo amore e, quindi, una storia chiusa e sepolta, ma se così non fosse? Il mistero si infittisce per via di uno strano e sospetto profilo Instagram “Olim”, il contrario di Milo, che continua a difendere la conduttrice sempre e comunque e che compare proprio tra i suoi amici. Alla fine lo stesso Candela conclude: “E’ Milo Brunetti il fidanzato misterioso della Fialdini e perché da anni questa storia resta privata?”. Non ci rimane che attendere notizie ufficiali sulla questione e, soprattutto, capire quale sia la natura del loro rapporto dopo ormai 11 anni.



