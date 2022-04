Milo Brunetti, il fidanzato di Francesca Fialdini/ Un dottore nel suo cuore

Francesca Fialdini è ormai diventata uno dei volti più amati dai telespettatori grazie ai suo “Da noi a ruota libera“, diventato un appuntamento fisso per gran parte delle persone che sono davanti alla Tv nel tardo pomeriggio della domenica. Questo inevitabilmente contribuisce ad attirare l’attenzione anche sulla sua vita pivata, nonostante lei cerchi di tenerla sempre lontana dall’attenzione dei curiosi.

Ormai da qualche tempo, però, si erano diffuse le voci sulla presenza di un uomo al suo fianco, nonostante il suo tentativo di dribblare costantemente l’argomento ogni volta che le veniva posta una domanda a riguardo. Emblematico, ad esempio, quanto accaduto qualche tempo fa quando era stata interrogata sul suo eventuale desiderio di diventare mamma da Caterina Balivo, ospite del suo programma ‘Vieni da me’: “Faccio i conti con il tempo che passa. Se non riesco a fare qualcosa ho già il piano B o C”.

Chi è Milo Brunetti: è lui il fidanzato di Francesca Fialdini

È ormai passato qualche tempo da quando aveva parlato della sua vita sentimentale con la collega, ma ora la situazione sembra essere cambiata. O, almeno in parte, la sua volontà di affrontare l’argomento. Ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ per presentare il suo nuovo programma ‘Ci vuiole un fiore’, Francesca ha detto infatti una frase inequivocabile: “Un fidanzato ce l’ho” – sono state le sue parole.

Nessun accenno al nome del fortunato, ma non sembrano esserci grandi dubbi sula la sua identità. Chi la conosce bene, infatti, sostiene che al suo fianco ci sia ormai da qualche tempo Milo Brunetti, odontotecnico originario di Oggiono, in provincia di Lecco, che si è laureato all’Università di Genova. Almeno per ora i due non hanno mai convissuto, ma se decidessero di mettere su famiglia la situazione potrebbe certamente cambiare: “. “Certo ho un’età in cui il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sempre più sentire, però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti” – ha detto in un’intervista a ‘Super Guida Tv’.

