Milo è oggi una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. Ma conoscete la sua bellissima moglie? Sono legatissimi

Dopo una formazione giornalistica incentrata su cronaca e inchieste, per testate come Corriere della Sera, La Notte e Il Giorno, negli anni ’90 ha collaborato con L’Indipendente sotto la guida di Vittorio Feltri, diventando inviato speciale e distinguendosi come firma in settimanali come Epoca e Oggi. Oggi, quindi, parliamo di uno dei conduttori più apprezzati per la sua professionalità. Ma anche la moglie ha un passato non proprio anonimo, anche se adesso ha scelto tutt’altra strada. I due sono legatissimi.

Licenziato perché cattolico, fa causa a United Airlines/ Il caso dell'assistente di volo Ruben Sanchez

Nato a Milano negli anni ’60 e figlio del noto critico d’arte Massimo Infante, la carriera di Milo è iniziata già nel 1988 con servizi per Telenova e si è consolidata a Telelombardia (come vicedirettore nel 1998) e ad Antennatre (direttore nel 2001), dove ha ideato e condotto talk show.

Una lunga carriera, dunque, dislocata su diverse testate. Dal 2003 è in Rai: inizia con programmi come L’Italia sul 2, Telethon, Dieci minuti, Wild West — dove partecipa anche come concorrente — fino a Pomeriggio sul 2 e Generazione Giovani. Dal 2020 conduce il talk d’attualità Ore 14 su Rai 2, accolto da un pubblico crescente. La quinta edizione (settembre 2024 – luglio 2025) ha registrato share intorno all’8 %, con picchi in prima serata durante le quattro puntate di Ore 14 Sera tra giugno e luglio 2025.

Denatalità: in UE solo il 23,6% delle famiglie ha figli/ Eurostat: "In Italia sono il 22,2%"

Il legame familiare saldo: la moglie Sara e il figlio Daniele

Nel 1998, durante la finale di Miss Padania, Milo incontrò Sara Venturi, vincitrice della fascia. Milo, in quell’edizione, faceva parte della giuria. Benché si rincontrarono qualche anno dopo, la loro relazione decollò nel 2006: il 10 giugno di quell’anno si celebrarono le nozze ad Erbanno, nella Chiesa di San Rocco. Nel maggio 2008 è nato il primo e unico figlio, Daniele.

Sara Venturi, avvocato penalista e ex Miss Padania, ha scelto una vita fuori dai riflettori, dedicandosi alla professione legale (spesso indicata come collaboratrice presso portali giuridici). Milo la descrive come “la roccia su cui si infrange l’onda”, definendola un pilastro fondamentale nella sua esistenza.

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Daniele, alto già 1,92 m e nato nel 2008, ha intrapreso la carriera nel basket giovanile, militando nell’Urania Basket di Milano dopo esperienze nell’Olimpia. Nonostante la notorietà, Milo e Sara custodiscono gelosamente la loro vita familiare, mostrando però un affiatamento autentico. Lei, ex Miss che ha scelto la toga e la professione legale, lui giornalista impegnato, dimostrano come due percorsi professionalmente diversi possano convivere armoniosamente.