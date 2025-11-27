Milo Manara, chi è: l'amore con la moglie Luisa Fedrigoli e l'arrivo dei suoi figli Simona e Mario che hanno spesso collaborato con lui

Milo Manara, fumettista italiano, è sposato da tantissimi anni con Luisa Fedrigoli. L’illustratore, che ha collaborato con grandi autori come anche Federico Fellini, ha sposato nel 1970 la donna della sua vita, al suo fianco da tantissimi anni ormai. Luisa, la moglie di Milo, è stata sempre la sua spalla, il suo sostegno. Insieme i due hanno avuto due figli, Simona e Mario. Come dicevamo, Luisa Fedrigoli è sempre rimasta al fianco di Milo, senza mai indietreggiare: una vita insieme tra i grandi successi e le difficoltà inevitabili.

La prima figlia di Milo Manara e sua moglie Luisa è arrivata nel 1971, l’anno dopo il matrimonio del 1970. Dal papà, Simona ha ereditato la passione per i fumetti: ha spesso collaborato con lui nel suo lavoro, aiutandolo spesso nella realizzazione dei suoi grandi capolavori, riconosciuti come di finissima arte.

Nel 1973 è invece venuto al mondo Mario, il secondo figlio della coppia, che allo stesso modo è molto legato al papà. Insieme al padre, Mario ha da pochi anni realizzato l’etichetta di vini “Milowines”: come lui è infatti appassionato di arte e vino.

Milo Manara, chi è: i fumetti erotici. “I miei figli li hanno visti”

Milo Manara è un grande fumettista: i suoi lavori sono spesso stati “spinti” tanto da essere definiti “erotici”. Parlando proprio di questo, al Corriere della Sera ha raccontato che i suoi figli, anche da piccoli, hanno assistito ai suoi capolavori: “Comunque io e mia moglie Luisa abbiamo avuto due figli, oggi siamo anche nonni e i nostri ragazzi hanno sempre visto i miei lavori erotici”.

Dunque, nessun tabù nella famiglia di Manara: i suoi figli hanno sempre visto i suoi lavori e da adulti lo hanno aiutato.