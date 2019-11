Milton Morales, chi è?/ Da Uomini e Donne all’arresto: “In galera ingiustamente”

Molti lo ricorderanno come ballerino di Buona Domenica, altri come ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di alcuni reality come La Fattoria (nell’anno 2004), tanti però lo conoscono per l’arresto che lo ha visto protagonista. Lui è Milton Morales, che il pubblico di Canale 5 vede questa sera ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Live non è la D’Urso. In trasmissione si parla di Vip in tribunale, esperienza che lo stesso Milton ha vissuto qualche anno fa. Il popolare volto televisivo è stato infatti arrestato a Miami, in seguito ad una lite con una poliziotta locale. Proprio a Domenica Live, dov’è stato ospite qualche tempo fa, l’ex tronista ha raccontato la sua versione dei fatti: “Questa donna mi ha quasi speronato con la sua macchina, io sono sceso per dirle di stare attenta – ed era anche al telefono – e subito dopo sono arrivate cinque pattuglie per arrestarmi”.

Milton Morales, le novità dopo l’arresto

Milton Morales ricorda quella notte come un vero e proprio incubo: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Ho fatto dieci ore di galera insieme a dei veri criminali e rimarrà tutto nella mia fedina penale. Non lo trovo giusto”. L’ex ballerino è stato successivamente rilasciato su cauzione e successivamente condannato a 50 ore di servizi sociali. Oggi ha ripreso in mano la sua vita e si dedica alle sue passione, come quella grande per la pittura. “Il mio primo mestiere è stato quello del pittore – ha raccontato di recente a Riviera Time – infatti ho studiato alla scuola d’arte di Cuba. Ho deciso di dedicarmi prima alla danza e in un secondo momento alla pittura, che è sempre stata la mia grande passione”, ha concluso.

