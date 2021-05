Milton Morales: “Sono stato fregato 2 volte”/ “Il mio sogno? L’Isola dei Famosi”

Milton Morales, agli albori del Terzo Millennio, era uno dei volti di punta degli show televisivi, complici le sue innate qualità da ballerino, messe ripetutamente in mostra a “Buona Domenica”, e il suo fascino da modello, che indussero il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo a puntare su di lui e ad avviarlo a una carriera televisiva che, per alcuni anni, si sarebbe rivelata davvero prospera e fortunata, con annesse partecipazioni ad alcuni reality show molto seguiti dal pubblico. Poi, improvvisamente, il nulla: oggi Morales vive a Las Vegas e si occupa d’arte, lontano anni luce dai riflettori e da quella popolarità tanto repentina quanto evanescente.

“Quella di allontanarmi dalla tv, però, purtroppo non fu una mia scelta – ha spiegato il diretto interessato sulle colonne di Novella 2000 –. Dopo che avevo partecipato nel 2004 alla prima edizione del reality ‘La Fattoria’, il mio storico agente Giuseppe Santoro si ritirò e io mi trovai da solo a gestirmi. Poi sono entrato nella scuderia di Lele Mora, ma la collaborazione fu breve, perché poco dopo lo arrestarono. Da lì sono stato chiamato sempre meno”.

MILTON MORALES: “VOGLIO PARTECIPARE A ‘L’ISOLA DEI FAMOSI'”

Milton Morales, ai microfoni di Novella 2000, ha poi rivelato che gli piacerebbe tornare in gioco, magari passando attraverso un’esperienza all’interno di un reality show: “Il mio sogno è partecipare a ‘L’Isola dei Famosi‘, è il reality che più si adatta a me. Ho uno spirito selvaggio e battagliero”. Probabilmente, per un’eventuale avventura in Honduras, dovrà attendere almeno un anno, mentre, tra un dipinto e una scultura, l’ex ballerino di Canale 5 spesso ripercorre mentalmente quanto vissuto in questi anni: “Senza vergogna dico che mi sono adattato a fare svariati lavori. Sono stato massaggiatore, ho lavorato in un laboratorio che costruisce pezzi per barche, ho fatto l’addetto alla sicurezza nei locali, ho consegnato pacchi per Amazon. Ho fatto tutto ciò a testa alta e non mi vergogno dopo la mia popolarità in Italia di aver svolto lavori umili”. Un momento difficile che lo stesso Milton Morales ha spiegato così: “Purtroppo anni fa sono stato fregato per ben due volte. La prima aprendo con una socia e amica un ristorante a Verona, la seconda con un’agenzia di viaggi a Milano. Mi sono fidato delle persone sbagliate, così quasi tutti i soldi sono spariti. Avevo tanti amici nel mondo dello spettacolo, personaggi con nomi noti e importanti. Ci sentivamo spesso, c’era un rapporto vero, di cuore. Uscendo dalla TV sembra che io sia uscito anche dalla lista delle loro amicizie”.

