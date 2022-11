Milva, chi è la mamma di Antonella Fiordelisi/ “Lettera al GF Vip per sostenere sua figlia”

Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip per una sorpresa

Serata speciale per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Questa sera, 21 novembre, la concorrente vivrà un momento emozionante perché arriverà per lei una lettera ricca d’amore. Come annunciato da Giulia Salemi in anteprima durante il GF Vip Party, la modelle riceverà una lettera da parte della sua mamma Milva. Un momento emozionante che servirà alla Fiordelisi per risollevare il morale dopo una settimana complicata.

Lunedì scorso Antonella ha infatti dovuto affrontare scontri e molte critiche, anche manifestate dal pubblico in studio. La concorrente ha dunque compreso di avere il pubblico quasi del tutto a sfavore e questo l’ha parecchio scoraggiata e abbattuta. La lettera di mamma Milva servirà dunque questa sera a ritrovare l’energia per continuare questa avventura.

Chi è Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi

Ma chi è Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi? La donna, come riporta donnaglamour.it “è laureata in Scienze Politiche e sarebbe stata proprio lei a insistere affinché Antonella completasse gli studi universitari”. Milva è la moglie di Stefano Fiordelisi, papà di Antonella che il pubblico del Grande Fratello Vip ha già conosciuto perché entrato qualche settimana fa per una sorpresa in Casa alla figlia.

