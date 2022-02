Milva, come è morta e la malattia/ La figlia, “Non fu Covid né Alzheimer ma…”

La malattia di Milva, come è morta? Deceduta durante la pandemia…

Il 24 aprile dello scorso anno, si è spenta all’età di 81 anni la grande artista Milva, da tutti conosciuta come la Pantera di Goro. La donna si era ritirata dalle scene già nel 2010, all’età di 71 anni, proprio mentre era in procinto di preparare un nuovo progetto musicale. Un fatto che aveva inevitabilmente preoccupato i fan della “rossa”, dal momento che iniziarono a circolare notizie circa una grave malattia, la stessa che poi l’avrebbe portata alla morte.

Martina Corgnati, figlia di Milva/ "Sanremo ultima soddisfazione di mia mamma"

Ma come è morta Milva? Non è una domanda retorica visto le poche notizie, la curiosità dei sostenitori e le troppe notizie inventate e fatte circolare ad arte. Sebbene il suo decesso sua avvenuto proprio durante il periodo della pandemia, la figlia di Milva, Martina Corgnati, la stessa che fino alla fine ha portato avanti la sua arte, in una intervista al Corriere della Sera aveva voluto fare chiarezza replicando indirettamente alle polemiche sterili sollevate dai no-vax e spazzando via ogni dubbio ed ipotesi di speculazione: “Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer”. In merito però alla patologia che l’ha condotta alla morte, la figlia aveva aggiunto: “Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda”.

Martina Corgnati, figlia Milva: "15 anni dolorosi"/ Film tv sulla cantante in arrivo?

Com’è morta Milva: la malattia, l’allontanamento dalle scene e le fake news

Una malattia, quella che ha colpito la grande cantante Milva, che certamente l’ha consumata gradualmente nel corso degli anni, fino a spegnerla nella propria casa milanese. Il suo addio dalle scene avvenuto nel 2010 era stato affidato ad una lettera pubblicata sul suo sito ufficiale. In quella missiva in cui ammetteva di voler fare “un passo indietro in direzione della sala d’incisione, da dove posso continuare ad offrire ancora un contributo pregevole e sofisticato”, Milva elencava alcuni malanni legati all’età che l’avevano colta.

Milva/ Maurizio Corgnati, la figlia Martina e sodalizio con Giorgio Strehler. L'Ultimo messaggio ai giovani

L’artista, nel dettaglio, aveva parlato di “qualche sbalzo di pressione”, di “una sciatalgia a volte assai dolorosa” e di “qualche affanno metabolico”. Solo dopo la sua morte, annunciata via social da Rita Pavone, si apprendeva la lotta persa dell’artista contro “una lunga e silenziosa malattia” sulla quale la figlia aveva fatto chiarezza mettendo a tacere alcune false indiscrezioni. Appena un mese prima di morire, infatti, Milva aveva fatto il vaccino contro il Covid invitando pubblicamente a seguire il suo esempio. Dopo la sua dipartita si erano scatenati gli sciacalli del web che “ironizzavano” su come fosse morta Milva con commenti legati proprio alla recente vaccinazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA