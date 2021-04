Milva, com’è morta e causa/ Malattia: aveva perso coscienza del tempo e…

MILVA, COM’É MORTA? POCHI I DETTAGLI SULLE CAUSE

Lutto nel mondo della musica italiana: Milva è morta all’età di 82 anni. La celebre cantante di Goro, considerata una delle più grandi interpreti della storia della canzone italiana, si è spenta oggi, sabato 24 aprile 2021 a Milano. Come riporta Repubblica, Ilvia Maria Biolcati si è spenta nella sua casa di via Serbelloni, con al suo fianco la segretaria Edith e l’affetto della figlia, la critica d’arte Martina Corgnati.

In molti si staranno chiedendo com’è morta Milva ma per il momento non sono stati resi noti i particolari. Ciò che sappiamo è che la “pantera di Goro” da tempo combatteva con la malattia: ad undici anni dal ritiro dalle scene, la cantante aveva perso la coscienza del tempo e della memoria, sembra che le sue condizioni siano peggiorate esponenzialmente nel corso degli ultimi giorni.

LA MALATTIA AVEVA ALLONTANATO DA TEMPO LA CANTANTE DALLA SCENA

Milva ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana ed è considerata tra le migliori insieme a Mina e Iva Zanicchi. Nel corso della sua straordinaria carriera ha collaborato con i più grandi artisti nostrani, pensiamo a Franco Battiato e Giorgio Strehler, e purtroppo è stata costretta al ritiro dal sopraggiungere della malattia. Particolarmente commovente un messaggio che condivise su Facebook: «Stavo lavorando all’album quando mi sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così sono stata ricoverata. Ho perso l’uso delle gambe e la memoria. Sono uscita dalla clinica che ho recuperato tutto, ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Per anni non ho avuto giorni di ferie, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, a 71 anni». Una delle ultime interviste di Milva risale al 2019, ai microfoni del Corriere della Sera, e raccontò cosa rappresentava per lei la vecchiaia: «I pregi, a dire il vero, sono davvero pochi. Ma forse c’è più tempo per ricreare equilibri, fare valutazioni, assaporare il vissuto, arrivare a una saggezza». Nessun riferimento alla malattia che purtroppo l’ha sconfitta…

