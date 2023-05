MILVA, COM’È MORTA/ La figlia: “Aveva malattia neurologica, si è sempre spesa molto”

Martina Corgnati, figlia di Milva, ospite a Domenica In, ha parlato della morte della mamma, avvenuta durante la pandemia di Covid-19 ma non per motivi connessi al virus. “Aveva una malattia neurologica, non l’Alzheimer. Lei si è sempre spesa molto, non riposava mai. È anche per questo che gli ultimi anni sono stati difficili. Non abbiamo voluto alimentare la curiosità morbosa. Non doveva essere turbata dalle dicerie. Non volevo che dicessero ‘guarda come è ridotta’. Anche nei suoi turbamenti e nei momenti difficili, ha sempre avuto la sua grande personalità”, ha affermato.

Poco prima di morire, al Festival di Sanremo, le è stato conferito il premio alla carriera, ritirato proprio dalla figlia. “Ho combattuto affinché le venisse dato e sono stata onorata di averlo preso per lei. Era molto disturbata dalla malattia, ma si è resa conto di quello che stava succedendo”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Milva, la causa della morte

Milva, come è morta la Pantera di Goro? Il mondo della musica e dello spettacolo tutto il 24 aprile del 2021 ha dovuto salutare una delle voci più bella del panorama artistico italiano. La rossa, come tutti la chiamavano, si è spenta all’età di 81 anni per una grave malattia e non per Covid. La morte di Milva, infatti, è sopraggiunta durante il boom della pandemia e in tanti hanno ipotizzato che potesse essersi ammalata di Coronavirus, ma a chiarire ogni dubbio è stata la figlia Martina Corgnati che, dalle pagine del Corriere della Sera, ha rivelato i motivi della morte della mamma.

“Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer” – ha detto la figlia della cantante che ha poi aggiunto – “una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda”.

Milva: l’addio alle scene e la morte

All’età di 81 anni si è spenta Milva, la pantera di Goro stroncata da una malattia neurologica e degenerativa che da tempo le aveva causato anche la perdita di coscienza. Nel 2010 l’artista aveva annunciato l’addio alle scene e al mondo dello spettacolo dove oramai non presenziava più in alcun modo se non tramite alcuni filmati del passato. Una morte sopraggiunta in silenzio, senza creare trambusto e senza far trapelare nulla sulle sue condizioni di salute. La figlia Martina Corgnati parlando della malattia della madre ha aggiunto dalle pagine del Corriere della Sera: “una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue”.

Nonostante tutto e nonostante la malattia, la figlia ha rivelato: “Milva riusciva comunque a capire e a gioire”. In passato parlando proprio delle condizioni di salute dell’artista si era parlato di qualche sbalzo di pressione e di “una sciatalgia a volte assai dolorosa”, ma alla fine con la notizia della sua morte è stata confermata la causa: “una lunga e silenziosa malattia”.











