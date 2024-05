Milva, diva per sempre/ Anticipazioni e ospiti del documentario dedicato alla Pantera di Goro

Milva, diva per sempre: anticipazioni e diretta 3 maggio 2024

Venerdì 3 maggio, in prima serata, Raitre rende omaggio ad una delle ultime dive del mondo dello spettacolo italiano con il documentario “Milva, diva per sempre” dedicato alla meravigliosa Pantera di Goro. Il documentario rende omaggio alla storia e alla carriera di Milva attraverso una serie di immagini inedite e testimonianze da parte di persone che hanno conosciuto la diva che, con la sua voce straordinaria, la sua bellezza e la sua eleganza ha scritto pagine importanti per il mondo dello spettacolo italiano. Quello di Raitre è un vero e proprio evento che svelerà dettagli inediti di una carriera brillante e straordinaria.

MILVA/ Premio alla carriera, la figlia sul palco per lanciare il messaggio dell'artista (Sanremo 2018)

Il documentario, per la regia di Angelo Longoni e prodotto da Elide Melli per Cosmo P. Eu in collaborazione con Rai Documentari, condurrà i telespettatori indietro nel tempo quando Milva, con i suoi capelli rossi e la sua voce potente, conquistò il cuore di milioni di italiani.

Gli ospiti del documentario Milva, diva per sempre

Milva, diva per sempre, sarà un viaggio straordinario non solo per il pubblico, ma anche per chi ha conosciuto la diva e ha condiviso con lei un tratto di strada. All’interno del documentario, così, non mancheranno le testimonianze delle persone più vicine come la figlia Martina Corgnati, o l’ultimo compagno, Massimo Gallerani. Spazio, poi, anche al ricordo e al racconto dei colleghi che hanno incrociato la loro strada con la Pantera di Goro.

LA FIGLIA DI MILVA/ Martina Corgnati ritira il Premio alla Carriera: il consiglio ai giovani (Sanremo 2018)

Nel corso della serata, così, saranno trasmesse le testimonianze di Theodorakis, Vangelis, Jannacci, Battiato, Piazzolla, Alda Merini e Iva Zanicchi, ma anche di registi e scrittori. Spazio, inoltre, anche alle parole della stessa Milva con alcune interviste che l’artista ha rilasciato nel corso degli anni.

Come vedere il documentario Milva, diva per sempre

Il documentario “Milva, diva per sempre” sarà trasmesso in diretta televisiva su Raitre, a partire dalle 21.45 di oggi 3 maggio. L’evento dedicato alla Pantera di Goro, inoltre, potrà essere visto anche in diretta streaming su Raiplay contemporaneamente a quella televisiva o in un momento successivo.

LA FIGLIA DI MILVA/ Martina Corgnati ritira il Premio alla Carriera: il consiglio ai giovani (Sanremo 2018)

© RIPRODUZIONE RISERVATA