Milva, ex marito e fidanzati/ Da Mario Piave a Massimo Galleri all’uomo della sua vita Maurizio Corgnati

Il fascino di Milva, la pantera di Goro, ha conquistato non solo il mondo della musica mondiale, ma anche il cuore di tantissimi uomini. Diversi gli amori vissuti dalla bellissima interprete di “Alexanderplatz” che passato ha avuto una vita sentimentale intensa e travolgente. L’amore più chiacchierato è stato senza alcun dubbio quello vissuto con Mario Piave. Correva l’anno 1969 quando Milva e Mario Piave escono allo scoperto a distanza di un anno dal loro primo incontro sul set de “Il Ruzante”. Per Mario Piave, infatti, la cantante lascia il marito scatenando il mondo del gossip di quegli anni. A distanza di tempo però la cantante, intervistata da Io Donna, rivela: “ebbero ragione a criticarmi. È stata la più grande cavolata della mia vita. Ero giovane, avevo 28 anni, fui attratta da un mio coetaneo”. La storia dura circa quattro anni tra momenti di crisi e riavvicinamento con Mario Piave che tenta due volte il suicidio.

Maurizio Corgnati, chi è l'ex marito di Milva/ La figlia Martina e la dolorosa rottura: "L'ho rimpianto"

Prima di lui la cantante è stata legata e sposata a Maurizio Corgnati incontrato negli studi Rai di Torino durante la registrazione del programma “Quattro passi tra le nuvole”. Il regista cinematografico e televisivo, ma anche critico d’arte e produttore discografico fu attratto subito dalla cantante e dal fatto che camminasse scalza, una abitudine che Milva aveva sin da bambina. Dal loro amore è nata nel 1963 la figlia Martina. Sull’ex marito Milva disse: “è l’uomo che ho amato di più e rimpianto sempre”.

Milva, diva per sempre/ Anticipazioni e ospiti del documentario dedicato alla Pantera di Goro

Milva, gli amori con Massimo Gallerani e Luigi Pistilli

Nella vita di Milva poi è arrivato un nuovo amore. Si tratta del filosofo Massimo Gallerani incontrato nei primi anni ’70. 15 anni d’amore tra i due che hanno vissuto in case separate a distanza di pochi metri perchè la cantante non se la sentiva di convivere. “Bello, intelligente e speciale” così Milva descriveva l’ex compagno che nel 1989 la lascia per una donna più giovane. Fu una grande sconfitta per la cantante che visse questo abbandono come “un lutto, come una morte, come la scomparsa di una persona cara” finendo perfino in depressione.

Martina Corgnati, chi è la figlia di Milva/ "Una madre severa che mi ha insegnato l'indipendenza"

Negli anni ’90 l’amore con l’attore Luigi Pistilli conosciuto grazie alla passione per Brecht e il teatro. Proprio l’attore al Corriere della Sera raccontò: “sono molto innamorato. ho nella testa Milva da molto tempo ma non ho mai avuto il coraggio di dirglielo”. Una sera però l’attore decide di farsi avanti con la cantante che gli rispose “non potevi muoverti prima?”. I due stanno insieme cinque anni, ma la storia termina per volere di Milva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA