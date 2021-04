“Milva non è morta per Covid”/ La figlia Martina Corgnati “Non aveva Alzheimer ma…”

Martina Corgnati, figlia di Milva, fa chiarezza sulle cause della morte della madre. «Non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer». Dopo la notizia del decesso si era, infatti, parlato di Alzheimer, invece aveva un’altra malattia, «forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda». La donna, nata dalla relazione tra Milva e Maurizio Corgnati, ne parla al Corriere della Sera, spiegando che la madre riusciva in qualche modo a comunicare con lei e all’assistente rimasta al suo fianco fino alla fine. «Nonostante i numerosi problemi di varia natura riusciva comunque a capire e a gioire». Martina Corgnati racconta anche gli insegnamenti della madre: la responsabilità, l’etica sul lavoro, il rigore e l’attenzione, ma anche la ricerca dell’eccellenza.

Milva era esigente in primis con se stessa: «Temeva la mediocrità e la superficialità». Aveva anche molte paure, in primis quella di non essere all’altezza del ruolo. Anche per questo viveva con fatica il suo lavoro, oltre che piacere.

“MILVA AMAVA METTERSI ALLA PROVA”

A Milva piaceva anche esplorare mondi musicali lontani. «Le piaceva mettersi alla prova. Le collaborazioni sono spesso partite, e coltivate, da lei». Nell’intervista al Corriere della Sera la figlia, Martina Corgnati, ricorda una cena al ristorante con Battiato: «Una lunga dissertazione di Franco sul filosofo Gurdjieff, di cui era fervido ammiratore. Era l’inizio di una riuscita collaborazione discografica di cui Alexanderplatz fu uno dei risultati». Riguardo Jannacci: «Ci fu sempre amicizia». Riguardo il confronto con Mina, la figlia di Milva individua nella grande vocalità il punto in comune. «Mina è insuperabile qualunque cosa canti; la mia mamma era più… camaleontica». Alla madre piaceva entrare nel personaggio, le veniva spontaneo.

E la musica era anche esplorazione. «Per lei musica era darsi fino in fondo. Aveva molti amici come Enrico Ruggeri. Con il quale duettò a Saremo 2007». Quando le viene chiesto il suo ricordo di figlia, Martina Corgnati conclude: «Quando lavoro penso a lei, alla sua coerenza e alla sua passione. Amare la bellezza, amarla fino in fondo senza riserve».

