Mimì metallurgico ferito nell’onore/ Su Rete 4 il film con Giancarlo Giannini

Mimì metallurgico ferito nell’onore va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 23.25 di oggi, 31 luglio 2022. Si tratta di un film del 1972 per la durata di 125 minuti con Lina Wertmuller che ha curato soggetto, sceneggiatura e regia. Prodotto da Daniele Senatore e Romano Cardarelli è stato distribuito in Italia da Euro International Films.

Nel cast troviamo grandi artisti come Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Agostina Belli, Luigi Diberti, Elena Fiore, Tuccio Musumeci, Livia Giampalmo, Ignazio Pappalardo, Gianfranco Barra e Turi Ferro. Giancarlo Giannini per il ruolo di Mimì vinse un David di Donatello, un Grolla d’oro, un Nastro d’argento e un Globo d’oro come miglior attore.

Mimì metallurgico ferito nell’onore, la trama del film

Ecco cosa ci racconta la trama di Mimì metallurgico ferito nell’onore. Mimì è un manovale catanese che da sempre si ispira agli ideali di sinistra condannando la mafia che nel suo territorio purtroppo ha preso il sopravvento. Viene licenziato dalla cava di zolfo dove lavorava perché ha votato come sindaco un candidato del partito PCI e non un colluso che viene appoggiato dalla mafia.

Rimasto disoccupato e con le spalle al muro visto che la mafia gli impedisce di trovare un altro posto decide di partire verso Torino lasciando a casa Rosalia,sua moglie. Inizia a lavorare per una ditta come operaio a nero, questa funge da copertura per alcuni mafiosi con i quali però arriva ben presto alla lite. Decide di fuggire quando vede che un suo collega è stato ucciso e si sta trafugando il suo cadavere. Mentirà spudoratamente sostenendo di essere un partente di un noto mafioso catanese.

