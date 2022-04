Mimi Reinhardt è morta/ Segretaria di Oskar Schindler, scrisse lista ebrei da salvare

È morta a 107 anni Mimi Reinhardt, la segretaria di Oskar Schindler che stilò liste di persone per l’industriale tedesco, contribuendo a salvare centinaia di ebrei durante l’Olocausto. Si trattava, in particolare, degli elenchi dei lavoratori ebrei del ghetto della città polacca di Cracovia che furono reclutati per lavorare nella fabbrica di Schindler, salvandoli dalla deportazione nei campi di morte nazisti. L’annuncio della sua scomparsa è giunto dalla nipote Nina: “Mia nonna, così cara e così unica, è morta all’età di 107 anni. Riposa in pace”.

Mimi Reinhardt, nata in Austria e anch’essa ebrea, fu reclutata da Schindler stesso e lavorò per lui fino al 1945. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trasferì a New York prima di decidere di trasferirsi in Israele nel 2007 per raggiungere il suo unico figlio, Sasha Weitman, allora professore di sociologia all’Università di Tel Aviv. Ricordiamo che Schindler, morto nel 1974, è stato nominato dal museo dell’Olocausto “Yad Vashem” di Israele membro dei “Giusti tra le Nazioni”, una onorificenza vera e propria per coloro che hanno cercato di salvare gli ebrei dallo sterminio nazista.

MIMI REINHARDT MORTA: ERA LA SEGRETARIA DI SCHINDLER

Le liste che Mimi Reinhardt compilò per Schindler aiutarono a salvare circa 1.300 persone, esponendola, al tempo stesso, a un rischio considerevole per la sua stessa vita. La sua iniziativa è stata raccontata nel romanzo bestseller “Schindler’s Ark” del 1982 e nel pluripremiato adattamento cinematografico di Steven Spielberg, “Schindler’s List”. Reinhardt, che ha trascorso i suoi ultimi anni in una casa di cura a nord di Tel Aviv, aveva detto che una volta ha incontrato Spielberg, ma ha trovato difficile guardare il film.

“The Guardian” scrive che il fotografo israeliano Gideon Markowicz, che incontrò Reinhardt nell’ambito di un progetto dedicato ai sopravvissuti dell’Olocausto, la descrisse come una donna attiva: “Partecipava alle attività della casa di riposo ed era una campionessa di bridge. Navigava in rete e controllava le quotazioni di borsa”.











