MIMICAT “AI CORAÇÃO”, PORTOGALLO/ All’Eurovision 2023 divide il web: “Voce forte ma…”

Mimicat, esponente del Portogallo, è la seconda artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Spumeggiante abito rosso piumato quello che la cantante porta sul palco di Liverpool, affiancata da quattro ballerini di rossi vestiti, per esibirsi nella sua ‘Ai Coração’.

“A me piace questa unione tra la tradizione portoghese e la modernità, è divertente!” è il commento di Mara Maionchi dopo l’esibizione dell’artista portoghese, la cui voce potente viene molto apprezzata dal pubblico italiano sui social. “Il Portogallo mi piace parecchio, pericolo per l’Italia”, è il commento di uno spettatore; qualcuno più critico, invece, scrive “Il Portogallo non entra il playlist, ma apprezzo che abbia cantato nella sua lingua e complimenti per la voce.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mimicat dopo la bella performance nelle semifinali si candida a possibile vincitrice dell’?

Mimicat con il brano “Ai Coração” rappresenta il Portogallo nella finale dell’Eurovision 2023. Sarà la vincitrice? Tutti gli occhi dei portoghesi sono puntati su Mimicat, che è riuscita a conquistarsi durante la prima semifinale della kermesse canora uno dei dieci posti disponibili per accedere alla finale della 67esima edizione della competizione. Una bella performance quella di Mimicat che ha coinvolto tutto il pubblico presente all’Arena di Liverpool, ma anche il pubblico da casa e dei social che si sono espressi con commenti entusiasti sulla sua canzone. Parole di stima anche da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, i commentatori dell’Eurovision per l’Italia.

Ma passando al brano in gara, la cantante intervistata da imusicfun.it ha raccontato come è nata “Ai Coração”: “l’ho scritta 10 anni fa, all’estero, in una casa dove aspettavo una persona. Inizialmente non l’avevo nemmeno scritta per me, a quel tempo scrivevo solo in inglese. Stava per uscire il mio primo album e tutti i pezzi erano in inglese E’ arrivata dal nulla”.

Mimicat: “Ai Coração? l’ho tenuta nel cassetto e poi è venuto l’Eurovision 2023”

“Ai Coração” di Mimicat in gara all’Eurovision 2023 ha una storia davvero particolare. A raccontarla è stata proprio la cantautrice portoghese: “pensavo addirittura di affidarla a qualche altro cantante in Portogallo, ma non è mai successo, l’ho tenuta nel cassetto. Mio marito diceva che fosse la migliore che avessi mai scritto e dovevo darle una possibilità. Così 5 anni fa ho pensato di produrla, ma non mi piaceva il risultato, per nulla. Quest’anno poi ho scelto di spedirla al Festival da Canção, la prima volta che condividevo la canzone, e ha funzionato!”.

Parlando dell’avventura dell’Eurovision, la cantante ha confessato a imusicfun.it. “non sono una fan dell’Eurovision, non so come funzioni questo mondo, sono sbalordita da tutto l’amore che ricevo dai fan e ne sono stupita. Sono grata di questa strana esperienza. La mia aspettativa è di divertirmi e godermi il più possibile, fare amicizia coi miei colleghi, connettermi con un pubblico nuovo. Trarne il meglio in ogni aspetto, io farò di tutto per far si che il Portogallo sia fiero di me! Son qui per godermelo!”.











