Mimma Foti, chi è: ex compagna di Bobby Solo e Mamma di Veronica Satti/ UI segreti

Chi è Mimma Foti

Mimma Foti è stata una famosa corista. Fin da piccola ha avuto una grande passione verso il mondo della musica, nel quale ha lavorato da sempre. All’età di 20 anni, ha preso parte al Concorso di Castrocaro e nel 2004 ha partecipato anche all’Accademia di Sanremo in coppia con la figlia Veronica Satti: la ragazza, all’epoca minore di 16 anni, non poteva però partecipare e le due furono escluse. Mimma è stata a lungo compagna di Bobby Solo. La corista conobbe il cantante a Ostia: tra i due c’erano ben 31 anni di differenza ma questo non ha impedito all’amore di nascere e di dar vita ad una bambina, appunto Veronica. La storia tra Bobby e Mimma è terminata per volontà di lei: troppa, infatti, la gelosia del cantante, tanto da non riuscire più ad avere spazi personali.

Tracy Quade, la seconda moglie di Bobby Solo/ Un figlio arrivato a sorpresa

“Veronica è stata una figlia voluta. Dopo cinque anni tra me e suo padre è finita, anche perché lui era geloso e possessivo e c’era una grande differenza d’età, lui aveva 43 anni e io 19. Lui però la voleva fortemente questa bimba. Io non so perché a 13 anni l’abbia abbandonata” aveva raccontato tempo fa Mimma Foti, parlando proprio del rapporto tra lei e il cantante, dal quale è nata la ragazza, Veronica Satti.

Alain Satti, figlio Bobby Solo/ "Paolo Calissano? Droga o farmaci celano malessere"

Mimma Foti e la verità sul rapporto con Bobby Solo

Mimma Foti ha più volte parlato del suo ex compagno, Bobby Solo, svelando il rapporto che questo ha avuto con la figlia Veronica. Qualche anno fa, in studio a Domenica Live, ha raccontato: “Lui le aveva iniziato a parlar male di me, lei l’ha rimproverato e gli ha detto ‘perché parli sempre male di mamma, quando mamma non parla male di te?’ L’ha preso come un affronto personale, di notte l’ha lasciata sotto al portone, mi ha fatto un sacco di dispetti, io non ho mai ricevuto nulla da lui in qualità di ex compagna. Ho lasciato perfino la casa dove abitavamo per fargliela affittare. Era incostante nel mantenimento della figlia, quando si è iscritta all’università ha deciso di non darle più soldi e di diffidarla dal rilasciare interviste”.

BOBBY SOLO, MOGLIE TRACY QUADE/ “Dolce e adorabile, quando ci siamo sposati…”

Al settimanale Spy, il padre della ragazza ed ex compagno di Mimma Foti aveva risposto prontamente: “Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv”. Un rapporto non semplice, dunque, al quale spesso si sono dovuti interporre avvocati. Negli ultimi tempi, però, le cose sembrano andare meglio. Bobby ha incontrato sua figlia, alla quale ha fatto i complimenti, e tra i due ora il tempo sembra non essere passato mai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA