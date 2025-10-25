Mimma Foti, chi è la mamma di Veronica Satti: è una corista di professione, ha cresciuto la figlia senza Bobby Solo

Nella vita di Veronica Satti c’è spazio anche per mamma Mimma Foti, la donna ed ex compagna di vita di Bobby Solo ha messo al mondo con il celebre cantante la ragazza che negli ultimi anni si è riappacificata con il padre. Ma chi è nel dettaglio Mimma Foti? La donna negli ultimi anni ha fatto tappa varie volte nei salotti televisivi, raccontando la sua complicità con la figlia, fortemente voluta. E’ una nota corista professionista:

“Veronica è stata una figlia voluta. Dopo cinque anni tra me e suo padre è finita, anche perché lui era geloso e possessivo e c’era una grande differenza d’età, lui aveva 43 anni e io 19″ ha raccontato la madre della Satti riguardo alla donna venuta al mondo dalla sua relazione con Bobby Solo. Riguardo ai motivi che hanno portato Solo ad abbandonare la figlia quando era giovanissima non si è mai capacitata della decisione, anche se negli ultimi anni l’artista ha deciso di riavvicinarsi alla ragazza. E anche i rapporti tra la donna è l’ex compagno di vita si sono incrinati, con Mimma Foti che in passato ha raccontato nel dettaglio l’accaduto.

Mimma Foti e il rapporto con Bobby Solo

In una vecchia intervista concessa a Domenica Live, ex trasmissione di Barbara D’Urso, Mimma Foti aveva raccontato così il legame con Bobby Solo. “Lui le aveva iniziato a parlar male di me, lei l’ha rimproverato e gli ha detto ‘perché parli sempre male di mamma”.

Insomma, anche il rapporto tra Mimma Foti e Bobby Solo ha vissuto delle pagine piuttosto complicate che hanno contribuito a far saltare qualche equilibrio di famiglia. Mimma Foti riguardo alla figlia ha confessato di aver cresciuto con il massimo delle forze la figlia, mentre Solo ha rivelato qualche anno fa di provveduto al mantenimento di Veronica Satti fino ai 15 anni. Poi qualcosa è andato storto, ma il tempo ha rimesso a posto le cose.

