Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ “Non ti vergogni?”

Mimma Fusca, è furiosa per il bacio tra Giaele e Attilio Romita: la sua reazione

Attilio Romita è uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 2022, il vippone si mette sempre in gioco e questo è apprezzato sia fuori che dentro al Casa. Qualche giorno fa, i concorrenti si sono cimentati nel gioco della bottiglia al quale ha partecipato anche il mezzobusto.

Attilio Romita si è baciano con Giaele De Donà, suscitando l’ilarità di tutti. Anche Alfonso Signorini ha scherzato a più riprese mostrando il bacio tra i due gieffini che, ovviamente, è stato dato solo per gioco. Ad intervenire sulla questione però, è anche Mimma Fusca, la compagna del giornalista che non ha per nulla gradito il bacio con l’influencer. Infatti, sotto al post ufficiale che riprende i gieffini che si baciano ci sono dei suoi commenti: “Non ti vergogni? Che schifo” e ancora: “Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare”.

Attilio Romita attriti con Giaele De Donà: ecco cosa è successo

Nonostante il bacio tra i due con il gioco della bottiglia, nelle scorse settimane ci sono stati parecchi attriti tra Attilio Romita e Giaele De Donà. Il giornalista ha espresso più volte che, secondo lui, l’influencer sarebbe vuota e superficiale e questo non è molto piaciuto a Giaele.

L’influencer furiosa con Attilio Romita lo raggiunge per un confronto: “Se lo pensi realmente, dimmelo in faccia”. A questo punto, il giornalista si giustifica dicendo che le sue esternazioni erano solo battute, poi aggiunge: “Devo ancora capire cosa hai dentro“. Le cose tra i due gieffini si sono poi acquietate, quando Attilio Romita ha invitato l’influencer a mostrare di più se stessa senza remore. L’influencer si è detta impaurita perchè “Le persone a cui ho mostrato qualcosa di me sono state le prime a pugnalarmi”. Come andrà a finire? Intanto, il mezzobusto dovrà affrontare l’ira della compagna dopo il bacio con Gaiele.

