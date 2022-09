Mimma Fusco, compagna Attilio Romita/ “L’ho corteggiata a lungo, io facevo…”

Mimma Fusco e il primo incontro con Attilio Romita

Mimma Fusco è la donna per la quale batte il cuore di Attilio Romita, uno dei nomi storici del giornalismo italiano e che ha accettato di tuffarsi in un’avventura totalmente diversa come quella del Grande Fratello Vip 7. A sostenerlo in quest’esperienza c’è la compagna Mimma Fusco che è pronta a supportarla da casa e a fare il tifo per lui. L’amore tra Attilio Romita e la sua Mimma dura ormai da anni. La Fusco che, nella vita è un’imprenditrice, è arrivata nella vita del giornalista dopo la fine di una precedente relazione. I due si incontrarono, infatti, quando Romita era già papà di Alessia, nata dalla precedente unione con l’ex moglie Angela.

Attilio Romita, chi è?/ Dalla conduzione del TG1 all'ingresso al Grande Fratello Vip 2022: cerca il riscatto?

Tra il giornalista e Mimma, tuttavia, non ci fu un colpo di fulmine. A svelarlo in una vecchia intervista è stato proprio il giornalista raccontando di aver dovuto corteggiarla a lungo prima di riuscire a conquistare il suo cuore. Dopo tanta fatica, però, è nato il vero amore ed oggi sono felicemente innamorati.

Attilio Romita: “Ho corteggiato a lungo Mimma Fusco”

Il primo incontro tra Attilio Romita e Mimma Fusco avvenne a Bari, città in cui si era trasferito per ricoprire il ruolo di caporedattore per Tgr Puglia. “Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco, la più bella della città. La corteggiai a lungo e conviviamo da 7 anni“, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Repubblica a maggio 2022.

Alessia e Angela, figlia ed ex moglie Attilio Romita/ "Ci adoriamo, anche se..."

Da quel momento, i due non si sono più lasciati ed ora la coppia è pronta ad affrontare la prova della lontananza con il giornalista che si chiuderà la porta rossa della casa di Cinecittà, sperando di poterci restare il più a lungo possibile, alle sue spalle. Prima di cominciare il reality, il giornalista ha condiviso la foto che vedete in alto in cui è abbracciato proprio alla compagna.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA