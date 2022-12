Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita/ Lite in diretta al GF Vip per Sarah Altobello? Lei sbotta: “Vomito!”

Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita furiosa per il suo avvicinamento a Sarah Altobello al GF Vip

Sono in arrivo sorprese molto amare per Attilio Romita al Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane l’ex giornalista del TG5 ha ammesso di iniziare a sentire una certa attrazione per Sarah Altobello. Complice anche la convivenza forzata e la lontananza da mesi ormai dalla compagna Mimma Fusco, Attilio ha ammesso: “Prima ero imperturbabile. Io adesso incomincio ad andare in ansia; adesso mi verrebbe voglia di prendere, portarla nel van e…“ facendo intendere di essere pronto a superare un limite fisico invalicabile.

Un limite che in qualche modo è stato anche superato visto che pochi giorni dopo Sarah e Attilio si sono anche baciati, seppur a stampo. Un gesto questo che, unito alle parole citate sopra, hanno scatenato l’ira della compagna di Attilio, che pare ora pronta a lasciarlo.

Mimma Fusco al GF Vip per un confronto con Attilio Romita? Ecco come ha risposto lei

In questi giorni la donna si è scatenata su Twitter commentando i comportamenti di Attilio con Sarah e rispondendo ai commenti e alle domande dei follower. Mimma Fusco, di fronte alle dichiarazioni del compagno, li ha prima appellati ‘patetici’, poi ha scritto: “Portala, divertiti siete perfetti!! Ps non aspettare Natale! La pupa e il ….ne“, poi ha aggiunto: “Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni”. E ha commentato con “Vomito!” il video del bacio con Sarah. A chi però le ha chiesto se voglia andare al GF Vip per avere un confronto con lui, Mimma ha replicato di no. Eppure probabilmente Signorini non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione…

