MIMMO LUCANO/ “Non posso tornare a Riace a dare l’ultimo saluto a mio padre”

Un appello per Mimmo Lucano, l’ex Sindaco di Riace impossibilitato a tornare in paese per dare l’ultimo saluto al padre morente. E’ quello che il “Comitato Undici Giugno”, da sempre vicino a Lucano nelle sue battaglie umanitarie, ha rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il papà di Mimmo sta consumando gli ultimi giorni della sua vita. Crediamo che sia giunto il tempo di chiedere con forza e con tutti gli strumenti possibili la revoca dell’assurdo e giuridicamente inspiegabile esilio di Domenico Lucano”, questo il testo riportato sulla pagina Facebook di Mimmo Lucano dagli attivisti, che in questi giorni stanno preparando una lettera ufficiale da rivolgere direttamente a Mattarella, sottolineano, “per chiedergli di porre fine a questa mostruosità giuridica.” Lucano dopo le vicende giudiziarie relative all’accoglienza dei migranti nella cittadina calabrese è in “esilio” a Caulonia da ottobre scorso, per ordine del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

LA LONTANANZA DAL PADRE 93ENNE

Da allora solo in un’occasione Mimmo Lucano ha potuto riabbracciare il padre, quando il Tribunale di Locri gli ha consentito di recarsi al seggio per votare nel giorno delle elezioni. Un brevissimo incontro, con la permanenza di Lucano a Riace durata meno di un’ora. E in questi mesi, portando avanti le sue battaglie, l’ex Sindaco non aveva mai lasciato trapelare pubblicamente le difficoltà derivanti dalla lontananza dall’anziano genitore. Le cui condizioni di salute si sarebbero però pesantemente aggravate nel corso delle ultime settimane: questo ha portato il “Comitato Undici Giugno”, portavoce delle iniziative di Lucano, a lanciare un appello per consentirgli di dare l’ultimo saluto al padre. Comitato che ha sottolineato come: “Dopo il calvario di quest’ultimo anno pensiamo che abbiano diritto, tutti e due, di salutarsi con serenità dentro le mura della loro casa.” Le ultime richieste di Lucano di rivedere il provvedimento d’esilio erano state però tutte respinte dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria e ora sono al vaglio della Suprema Corte.

