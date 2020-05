Mimmo Massari condannato all’ergastolo/ Uccise l’ex moglie al karaoke di Savona

Pubblicità

E’ stato condannato all’ergastolo Mimmo Massari, ritenuto colpevole di aver ucciso l’ex moglie, Deborah Ballesio. La condanna è arrivata ieri da parte della corte d’Assise di Savona, e fa riferimento a quello che viene definito il “delitto del karaoke”. L’omicidio avvenne durante la scorsa estate, esattamente il 13 luglio del 2019, sei colpi di pistola sparati ai bagni Acquario di via Nizza a Savona, mentre la vittima stava partecipando ad una serata di musica, festa e divertimento, tramutatasi però in tragedia. Massari era accusato di reati gravissimi, a cominciare dall’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, passando per lesioni personali, in quanto durante la sparatoria erano rimaste ferite anche due donne e una bambina, nonché di ricettazione di pistola, porto e detenzione abusiva di arma da sparo, visto che la pistola utilizzata nell’assassinio, una Smith & Wesson 357 Magnum, era risultata essere stata rubata a Milano. Fra le accuse anche quella di sequestro di persona, tenendo conto che Massari, dopo aver sparato all’ex moglie, aveva costretto con minacce un automobilista ad accompagnarlo nel carcere di Sanremo per costituirsi, e infine, porto abusivo di coltello.

MIMMO MASSARI CONDANNATO ALL’ERGASTOLO: “L’HO UCCISA PERCHE’ MI AVEVA ROVINATO”

Il pubblico ministero, Chiara Valeri, aveva chiesto la condanna all’ergastolo con isolamento, e la corte ha accolto la richiesta solo in parte, in quanto il carcere a vita non sarà in “solitaria”. Il condannato non era in aula alla lettura della sentenza, ma Massari l’ha ascoltata in videocollegamento dal carcere. Nella precedenza udienza si era giustificato così: «Ho sbagliato, condannatemi per quello che ho fatto. Ma non sono un mostro», aggiungendo di aver ucciso la sua ex moglie in quanto «gli aveva preso tutti i soldi». L’omicida aveva inoltre spiegato che il suo non era stato un assassinio di gelosia, di impeto: «Non l’ho uccisa per gelosia – aveva detto – se a rovinarmi fossero stati due uomini, avrei fatto lo stesso. Maltrattamenti, violenza? Mai fatto niente del genere. Io ucciderei chi maltratta le donne». Infine, sulla serata dell’assassinio si era limitato a dire: «Ho sparato tre colpi tutti su di lei». Fra un mese si conosceranno le motivazioni della sentenza.



