Mimosa Gregoretti, moglie di Mario Lavezzi: chi è? In passato attrice nonché figlia di un grande giornalista, Carlo Gregoretti

Si chiama Mimosa Gregoretti la moglie di Mario Lavezzi, cantante, autore e produttore musicale. I due si sono sposati in giovane età e hanno messo al mondo due splendidi figli, Marco e Giulio. Mimosa, a sua volta, non è un nome sconosciuto al mondo dello spettacolo: è stata infatti, in passato (anche se per poco tempo), un’attrice, figlia tra l’altro di un uomo piuttosto conosciuto, Carlo Gregoretti, un grande giornalista scomparso pochi anni fa. Il padre di Mimosa Gregoretti è stato Carlo, dopo aver esordito sulle pagine de L’Espresso, vicedirettore di Panorama e direttore di Epoca. Mimosa è solo una dei cinque figli del grande giornalista: ha infatti quattro fratelli, Stella, Tamara, Sabina e Marco.

Tornando alla storia d’amore tra Mimosa Gregoretti e Mario Lavezzi, i due si sono conosciuti quando lui si era appena lasciato con Loredana Bertè, con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore. Proprio Mario, compositore nonché produttore discografico, ha raccontato: “Loredana si era fidanzata con un amico di mia moglie, frequentava Ponza e quanto tornò dalle vacanze mi disse ‘Ho conosciuto una che se la vedi la sposi’… Così è stato”. Immediata, infatti, la simpatia tra Mimosa e Mario, che ben presto si sono conosciuti davvero e innamorati, come da previsioni della Bertè. Poco tempo dopo si sono sposati e hanno messo al mondo due figli, Marco e Giulio.

Mimosa Gregoretti, moglie di Mario Lavezzi: una breve carriera nel cinema

Prima di conoscere Mario Lavezzi, Mimosa Gregoretti aveva avuto qualche ruolo nel mondo del cinema. Aveva infatti recitato del film “L’immorale” del 1967: una breve comparsa che non sembra essere stata seguita da altre. Una carriera che comunque sarebbe finita presto per la moglie di Mario Lavezzi, che con il produttore discografico ha poi avuto due figli dei quali si è occupata con amore per tutta la vita, Marco e Giulio.