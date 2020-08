MINA/ 42 anni dall’ultimo concerto: poi il ritiro dalle scene (In arte…Mina)

In arte…Mina: questo il titolo dello speciale realizzato da Pino Strabioli in onda questa sera in replica su Rai Tre, per la gioia dei milioni di fan della Tigre di Cremona e per quelli che hanno voglia di conoscere più da vicino la storia di quella che per molti è la più grande cantante che l’Italia abbia mai avuto. Basta forse questa definizione per rendere conto dell’importanza del personaggio nell’immaginario italiano: alimentato da una carriera a dir poco unica. Tantissimi i contributi di artisti che hanno avuto la fortuna di confrontarsi e di condividere con lei un pezzo di strada. L’omaggio di Pino Strabioli nei confronti di Mina ricorre oggi a 42 anni dall’ultimo concerto: nell’agosto del 1978 Anna Maria Mazzini detta “Mina” calcherà per l’ultima volta le scene, percorrendo di fatto l’ultimo tratto di strada che separa la stella dal mito.

MINA: 42 ANNI DALL’ULTIMO CONCERTO, POI IL RITIRO DALLE SCENE

Un colpo di teatro imprevisto, il ritiro dalle scene di Mina. Una scelta però non avventata, ma studiata a dovere se è vero che ha deciso di confermarla per 42 anni senza mai cedere alla tentazione – se mai l’ha provata – di tornare a mostrarsi in tv. Fortuna ha voluto, però, che il ritiro di Mina, o di quella che è stata non a caso definita “la voce più bella del mondo”, fosse solo dalle scene e non dalla musica. Non avremmo infatti avuto modo di continuare ad ascoltare la voce allo stesso tempo potente ed elegante di un’interprete inimitabile, il cui solo nome è in grado di mobilitare artisti da tutto il mondo. Pino Strabiole ripercorre i luoghi della sua vita, ascolta chi ha avuto modo di frequentarla, di incrociarla anche negli ultimi anni: fa rivivere così la leggenda, rendendo il mito un po’ più terreno di quanto la stessa Mina non ha forse mai inteso.



