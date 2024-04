Mina a Sanremo 2025 al posto di Amadeus? Rita Pavone si sbilancia/ “Ecco perché sarebbe perfetta”

Rita Pavone si sbilancia: “Mina sarebbe perfetta come direttrice artistica del Festival di Sanremo”

Da quando Amadeus ha ufficializzato il suo addio alla Rai ed il passaggio al Nove in molti è certo che non condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Dopo cinque anni di successi e record pensare ad un sostituto è difficile. I volti Rai per eccellenza con Carlo Conti e Antonella Clerici hanno dichiarato di non voler ritornare al timone della kermesse musicale ed anche Paolo Bonolis ha declinato l’invito a condurre. I giochi sono dunque aperti non solo sui possibili conduttori ma anche il posto di direttore artistico. E nei giorni scorsi La Verità ha lanciato l’indiscrezione circa il ritorno in tv di Mina, dietro le quinte.

Teddy Reno, chi è il marito di Rita Pavone/ "Adesso inizia a perdere la memoria"

Si parla, quindi, in questi giorni di Mina come direttrice artistica del Festival di Sanremo 2025. Si tratta solo di rumors ma pare che la trattative sia già in fase avanzata. Ed oggi ospite da Francesca Fialdini nel suo talk Da noi a ruota libera, Rita Pavone si è sbilanciata su tale eventualità: “Magari, è la più grande che abbiamo in Italia lei ha significato tutto per tutti è un punto di riferimento è una che na capisce moltissimo di questo mestiere sarebbe una bellissima cosa il fatto che una donna farebbe il direttore artistico ed io credo che o tormentoni sono importanti perché arriva l’estate e c’è bisogno di ballare ma ci vogliono anche le belle canzoni che restano impresse e rimangono per sempre che farebbe un ottimo lavoro.”

Rita Pavone malattia, nel 2003 ha rischiato di morire/ "Salvata con un massaggio cardiaco"

Mina a Sanremo 2024? Il figlio Massimiliano Pani annuncia: “Progetto per riportarla in tv”

L’ipotesi di Mina come direttrice artistica del Festival di Sanremo che ha commentato Rita Pavone a Da noi a ruota libera è stata annunciata dal quotidiano La Verità. Su Oggi, invece, dopo il figlio Massimiliano Pani anche Luca Josi fa sapere: “Dopo anni di tentativi di esplorazioni con Massimiliano Pani siamo stiamo dando vita a un progetto che riporterà in tv la figura e l’immaginario fantastico di Mina. Non abbiamo mai pensato a un biopic, artificio di racconto un po’ prevedibile e forse un po’ limitativo per una storia così poco contenibile. Ne è nato un progetto che, trovata la sua forma, ha cominciato da subito a correre. A presto”.

Chi è Teddy Reno, marito Rita Pavone/ La cantante: “Ho capito subito che era la persona giusta…”

Già in passato si era vociferato di affidare il Festival di Sanremo a Mina ma la trattativa con la Rai fu stoppata per un motivo ben chiaro che ha rivelato il figlio Massimiliano Pani, come riporta Tag24.it: “Quando è arrivata la proposta relativa a Sanremo, lei disse: “Lo faccio, ma scelgo veramente io le canzoni”. Una volta detta quella frase lì, è finito tutto. Discografia, tv e sponsor hanno le loro esigenze e sono cose diverse dalla qualità musicale dei pezzi. Mina lo farebbe, ma solo seguendo una visione musicale.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA